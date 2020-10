Verejnoprávna televízia RTVS sa najnovšie rozhodla upozorniť na dôležitosť nosenia rúšok. Osvetu šíria vo videách medzi denným vysielaním moderátori Marianna Ďurianová a Ľubomír Bajaník. Ľudia to však vôbec neocenili. Skôr naopak.

Divákom sa už niekoľko dní pravidelne v krátkom videu prihovára Ľubomír Bajaník. Teraz sa k nemu pridala už aj Marianna Ďurianová. Obaja vo videách apelujú na to, aké dôležité je byť zodpovedný a nosiť rúško. „Nedávajme predčasne bodku za nosením rúšok, dajme bodku za šírením hoaxov a neoverených správ. Zostaňte zodpovední,“ prihovárajú sa divákom dokonca aj na stránke televízie na sociálnej sieti.

No keďže na Slovensku je situácia vzhľadom na koronu vypätá už od marca, odkedy ľudia nosia rúška, na príspevok reagujú skôr negatívne.

„Asi je načase vypnúť TV a za ňou dať bodku,“ napísala diváčka Ivana. „My vieme, čo máme robiť, netreba nám dennodenne vymývať mozgy. Už sa to naozaj nedá počúvať,“ reagovala nahnevaná Alena. „Toto video malo smerovať Matovičovi, a nie všetkým ľudom! My zodpovední sme, ale čo on,“ napísali viacerí.