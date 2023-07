Očakávali ste takýto úspech, keď ste sa do v súťaže hlásili?

- Neviem, či som očakávala úspech, no jednoznačne som v neho verila. Musím sa priznať, že predstava toho, že práve tento prelomový ročník by som mohla reprezentovať aj naďalej, ma od počiatku veľmi tešila.

Do súťaže ste ale určite nešli bez toho, že by ste si verili. Verili ste?

- Musím priznať, že už pred súťažou som roky pracovala na svojej sebadôvere a sebaistote, vystupovanie pred kamerami som prostredníctvom spevu zažila už ako malá. A čo sa týkalo nejakého vyjadrovania pre médiá, necítila som sa nejako extra neistá, keďže som mala jasne definované svoje myšlienky a teda som vedela, čoho sa pri odpovediach pridržiavať. Obavy ale nastali pri catwalku, či pózovaní, keďže s modelingom som v minulosti nemala nikdy skúsenosti. Tie však vďaka profesionalite a skvelému prístupu nášho choreografa Petra Varádyho taktiež rýchlo pominuli a počas finálového večera som už vedela, že sme všetky skvele pripravené.

Sonja Kopčanová získala titul II. vicemiss 2023 Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ct9Q581I4og

Ako reagovala vaša rodina a partner na vaše prihlásenie a následný úspech?

- Moja rodina, či už mamina s partnerom a mojou sestrou, alebo môj snúbenec a jeho dcérka, sú mojou najväčšou podporou a mojimi najväčšími fanúšikmi, takže miestami sa možno tešili aj viac ako ja sama. Za ich nekonečnú podporu a vieru vo mňa a moje myšlienky im touto cestou chcem aj veľmi poďakovať.

Ako vás partner podporoval počas celého trvania súťaže?

- Môj drahý bol skutočne mojím najväčším fanúšikom. Tešil sa z každej drobnosti, z každého postu na „moje ženské témy“ , ktorý som napísala, z každej pozitívnej reakcie na mňa či moje myšlienky. Vždy vo mňa veril a nebolo tomu inak ani počas tejto súťaže.