Kveta ešte tesne pred sviatkami šokovala riadnou recesiou. Farebný stromček totiž vytvorila v kúpeľni z naskladanej bielizne pri práčke. A ešte to aj omotala svetielkovou reťazou. „Vianočný stromček. Matka, mama, zábava musí byť,” napísala vtedy Horváthová k zábavnej a originálnej fotke. Potom sa však, samozrejme, pochválila aj ozajstným stromčekom, ktorý bol ladený do zlatej farby. No a na druhý sviatok vianočný Kvetka všetkým ukázala svoju domácu pohodičku.

Kvetka Horváthová počas Vianoc. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmUJFuVNiPb/

„Vianočné pyžamo, zemiakový šalát (za posledné dni som ho zjedla asi 100 kíl) a Pelíšky (tieto Vianoce ich pozerám už druhýkrát… čo ešte nie je konečný počet (smiech)). Skrátka dokonalé sviatočné ráno,” napísala moderátorka na sociálnej sieti a pridala aj fotku, ako naozaj sedí v pyžame a vychutnáva si kultový film Pelíšky. Dokonalá vianočná pohoda, ako má byť!