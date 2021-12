Bola to láska ako hrom. V apríli 2019 prasklo, že futbalista Stanislav Lobotka (26) tvorí pár s o 9 rokov staršou Danielou Nízlovou (35). Ich vzťah nabral na obrátkach. Stali sa z nich rodičia, užívali si prepych v Taliansku a pôsobili, ako by ich nič nemalo rozdeliť. A predsa sa tak stalo! Párik išiel na jeseň od seba. Daniela tak po dvoch rokoch strávila Vianoce bez chlapa.

Lobotka mal vždy slabosť na staršie ženy. V roku 2018 tvoril pár s vizážistkou Zuzanou Šutjakovou (41). Ich vzťah však dlho nevydržal a v marci 2019 sa rozišli. Krátko na to opäť zalovil v našom šoubiznise, keď sa v apríli 2019 dal dokopy s Twiinskou Danielou Nízlovou. Twiinska následne odletela do Španielska, kde futbalista vtedy pôsobil v Celta Vigo. V septembri 2019 už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. V januári 2020, keď sa Twiinske Daniele Nízlovej mala narodiť dcéra Linda, sa jej partner presťahoval do talianskeho Neapolu.

Daniela rodila na Slovensku a pár týždňov po pôrode odletela súkromným lietadlom aj s dcérkou do Neapolu, kde si následne užívala život ako v rozprávke. Každú chvíľu tam totiž za ňou lietala jej sestra Veronika, ktorá sa medzičasom rozviedla. Danieline spoločné šťastie však netrvalo dlho.

Dvojici, žiaľ, na jeseň tohto roku zazvonil umieračik. ,,Áno, rozišli sme sa, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Je to moje súkromie," potvrdil nám v novembri Lobotka. Daniela si tak musela zbaliť kufre a sťahovať sa naspäť na Slovensko. Teplo domova našla v rodičovskom dome v Hronskom Beňadiku, kde býva aj so single mamičkou, svojou sestrou Veronikou. A všetci spolu strávili aj najkrajšie sviatky roka.

"Druhé Vianoce za nami! Užívajte sviatky v pokoji," napísala na svojom Instagrame Twiinska Daniela, ktorá priložila aj krásnu fotku s dcérou Lindou. Spolu tak prežili už druhé Vianoce, no, žiaľ, boli prvé bez jej exsnúbenca a otca dcérky Lindy Stana Lobotku. No o zábavu núdza u nich rozhodne nebola. Dvojičky sa stretli aj so svojím najlepším kamarátom Tomášom a počas Vianoc si s malou Lindou dokonca aj zatancovali.

