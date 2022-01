Marcela Laiferová je skutočne všestranne nadaná žena. Stále sa venuje spevu, hoci aktuálne je to s verejnými vystúpeniami horšie. Okrem toho píše kuchárske knihy a fascinuje ju astrológia a numerológia. Prvé vedomosti o astrológii získala už pred rokmi od herečky Vilmy Jamnickej († 101). Sama si pravidelne pripravuje horoskop a dokonca pred rokmi na túto tému napísala aj knihu. Čo sa týkalo roku 2021, jej prognózny neboli vôbec pozitívne a do bodky sa vyplnili. Čo však z hviezd vyčítala teraz?

Podľa jej slov nás v roku 2022 čakajú zmeny Zdroj: Emil Vaško

„V astrológii prichádza rok Jupitera. Čo je rok šťastia. To znamená, že polovica ľudí bude mať v prvom polroku šťastie, druhá polovica v druhom. V prvej polovici budú roka budú mať zemné znamenia taký ľahší život. To znamená ryby, škorpión a rak. V druhej to tak bude pri ďalších znameniach,” prezradila na úvod Marcela.

„Bude to však oveľa lepší rok. No bez vlastnej aktivity ľudí sa nič samé od seba nepodarí. Nech ľudia nečakajú, že pečené holuby samy budú padať do úst. No netreba sa ničoho obávať, bude to lepší rok. Bude menej obmedzení a viac šancí na to, ako si život vylepšiť. Čo sa týka napríklad investícií, tak podľa mňa je to vždy dobrá vec v každom prípade. No z hľadiska astrológie to ovplyvňujú znamenia. Investícia, a to nielen astrologicky, je vždy lepšia vec ako mať peniaze. Vyhnúť sa ale treba takej prílišnej horlivosti mať všetko. Veci netreba urýchľovať. Opatrne s urýchľovaním,” pokračovala. A čo korona? „Aj korona bude v druhej polovici roku na ústupe. Príde odľahčenie pre duševný život. Toto je ten základ, čo nás v tomto roku čaká. Zmena príde do konca roka,” dodala.