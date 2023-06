Herci boli vždy dôležitou súčasťou našej spoločnosti, v dôležitých okamihoch stáli na pódiách a hájili demokratické hodnoty. Napriek tomu kultúra vždy stála bokom záujmu politikov. Aké postavenie majú umelci v spoločnosti a aký vplyv majú na ňu? Aj o tomto diskutovala Veronika Žilková v Silnej zostave, ktorá však v jednom momente poriadne šokovala!

Veronika Žilková s vnučkou Rozárkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtV8R7QrgQV/

„Zažila som Me Too (sexuálne obťažovanie, pozn. red.) v Banskej Bystrici, keď som mala asi 21 rokov. Bola som tam na filmovom festivale s nejakým prvým filmom. Sedel za stolom pri mne, už to môžem povedať, lebo už je mŕtvy, riaditeľ československého filmu. Mali sme potom večeru a on zrazu na mňa mávol rukou, že by som s ním mala odísť. Išla som hore do izby a on išiel za mnou. Dotyčnému som dala facku a zamkla som sa v izbe!” šokovala Žilková v relácii Silná zostava.

„Ráno, keď ma jeho vodič viezol na letisko, zastavil na temnom mieste v lese a začal sa mi vyhrážať. Musím povedať, že ten strach som dnes tu prvýkrát prekonala, že tu o tom teraz práve hovorím. Naozaj to bolo tak, že sa mi pomstí za to, že som nešla s ním vtedy do tej izby a dala som mu facku,” dodala.