"Šimi sa narodil vo fakultnej nemocnici Brno na Obilním trhu. Zažili sme úžasný pôrod, podľa našich predstáv, bez akýchkoľvek zásahov, v prítmí, pokoji, s famóznym vedením pôrodnej asistentky Markéty a duly Majky. A, nielen počas pôrodu, ale aj po ňom, empatický, láskavý a rešpektujúci prístup, od všetkých členov a členiek nemocničného tímu. O pôrodnici v Brne som sa viac dozvedela počas tlačovky, ktorú som moderovala, a kde boli pozvaní jej predstavitelia - prednosta a vedúca pôrodná asistentka," rozpísala sa novopečená dvojnásobná mamina Veronika na svojom profile na Instagrame. A práve tam zdieľala od narodenia jej synčeka spoločné fotky z pôrodnice. Moderátorka sa následne rozpísala o benefitoch "obyčajnej" pôrodnice. Luxus pre ňu hlavnú úlohu rozhodne nehral. "Po prvej návšteve mesiac pred pôrodom som tušila, že to bude správny výber, a uplynulé dni od piatka to len potvrdili," netají sa.

Veronika pár dní pred pôrodom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgowM2hKlkp/

"Ak sa mi počas pobytu v Brne niečo opäť ukázalo, tak, že to je len a len o prístupe. Je to štandardná nemocnica, Šimi mal postieľku, v ktorej, ako povedal Matej, vozili ešte Masaryka. “Luxus” ale spočíval v správaní sa a prístupe personálu - v ktorom bolo dosť slovenského. Rovnako ako rodičiek, ktoré sme stretávali od príjmu až po odchod. Ak tu u nás niekto hovorí, že ženy chcú plastové okná a zlaté kľučky, nech sa spamätá. Ženy chcú len rešpekt, empatiu a základné dodržiavanie odporúčaní WHO," dodala.