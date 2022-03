V šou Survivor to už miestami začína byť neúnosné. Súťažiaci majú málo jedla, sú unavení a niektorým zas nesmierne chýba sex! Pred kamerami sa na to posťažovala obdarená Veronika Havlik, ktorá tvorí pár s Talianom Simonom.

Veronika Havlik bola kedysi vydatá za Romana Voláka, viacnásobného majstra sveta v karate. Zosobášili sa 19. mája 2010. Pod jeho dohľadom začala na sebe tvrdo makať, no po necelých troch rokoch bol veľkej láske koniec. Teraz tvorí pár s Taianom Simonom, ktorý jej evidetne nesmierne chýba.

Veronika, máš trochu priesvitné tielko.... Zdroj: tv markíza

,,38. deň ... Chúťky na sex... Tak musím povedať, že u mňa už každé slovo, ktoré môže niečo znamenať sexuálne, tak proste mne to už tam v hlave stále beží, že Simon, Simon, Simon! Mne to už napadá aj pri slovách ako tyčka, kláda... Tak hovorím, že už prosím nepoužívajte tie slová, však to sa už nedá vydržať!" posťažovala sa nadržaná Veronika. ,,Tak ako Chili hovorí, asi všetkým to chýba, ale že ja som najväčšia úchyláčka. Neviem, v čom je pravda, ale nemyslím si, že som jediná úchyláčka, ale tak tým, že mám so Simonom plnohodnotný vzťah, tak asi mi to chýba najviac," dodala.