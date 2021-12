Okolo Twiinsiek bolo posledné týždne poriadne rušno. V novembri prasklo, že otcom Veronikinej dcéry má byť mladučký Matúš Kolárovský (20) a pár dní na to sa prevalilo, že futbalista Stano Lobotka poslal k vode Danielu. Po týchto „novinkách” sa obe upriamili na prácu a o ich novom CD prišli porozprávať do Telerána.

Toľko popularity a záujmu, aké sestry Nízlové pociťovali za posledné týždne, sa im nepodarilo dosiahnuť za celých 30 rokov ich speváckej kariéry. Najprv Veronika šokovala tým, že je tehotná, no meno otca sa rozhodla pred svetom tajiť. Len nedávno prišla na svet jej dcérka Nea, no ani vtedy jeho identitu neodhalila. Nám sa však v tom čase podarilo od viacerých zdrojov zistiť, že otcom má byť mladučký herec z Pána profesora Matúš Kolárovský.

Brunetka si ale materstvo užíva najviac ako sa len dá i bez pomoci otca jej malého pokladu. Rovnako aj jej sestra Daniela, ktorá si pred pár mesiacmi musela zbaliť kufre a odsťahovať sa z Neapolu, z domu, kde si užívala rozprávkový život po boku úspešného futbalistu a otca ich spoločnej dcéry Lindy Stana Lobotku. Ten si totiž našiel novú známosť a twiinska sa tak musela zmieriť s náhlym a bolestivým rozchodom. Obe single sestry a maminy v jednej osobe tak skončili v dome ich rodičov v Hronskom Beňadiku.

Speváčky však doma nečinne rozhodne nesedia. Rozhodli sa oprášiť svoju profesiu a nedávno nahrali nový detský album i zimný klip. A práve pri tejto príležitosti prijali v pondelok pozvanie do Telerána, kde prezradili čo-to o svojej tvorbe. Sestry však nenechali nič na náhodu. Nahodili sa akoby nešli do rannej relácie, ale skôr na potulky Moskvou s ruskými bohatiermi. Obe si obuli vysoké kozačky a honosné kožuchy. Bárišne ako vystrihnuté z ruského „časáku”… A čo… Aspoň dali chlapom najavo, že neplačú do vankúša a napriek všetkému sú nad vecou.

