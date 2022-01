Odkedy Dara Rolins priznala, že s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom tvorí pár, neustále sa chvália zaľúbenými fotkami. Ich skalní fanúšikovia im držia palce a z ich lásky sa úprimne tešia. No sú aj takí, ktorí im predpovedajú skorý rozchod. Z takýchto komentárov, na ktoré je blondínka za tie roky už zvyknutá, si ťažkú hlavu nerobí. No nedávno, pri jej novej fotke na Instagrame, sa objavili komentáre, ktoré už ani ju nenechali chladnou. „Zlatokopka!“ napísal jej „fanúšik“ Zdenda. Keď si to Dara prečítala, vybuchla ako ešte nikdy.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd na dovolenke vo Švajčiarsku. Zdroj: Instagram/dararolins_vermi

„Čo prosím? Myslíte si, že mi ten trojposchodový barák, ďalší v Emirátoch, dve autá v garáži a zopár miliónov na účte niekto venoval? To posledné, čo som, je zlatokopka, Zdendo. To mi ver,“ schladila ho vytočená Rolins, ktorá od hnevu zverejnila, aký luxusný majetok vlastní. Neznámy fanúšik najnovšie rozzúril aj Andreu Verešovú. Tá je známa tým, že počas zimy zahlcuje svoj profil fotkami z lyžiarskych svahov a skoro každý deň má na sebe inú lyžiarsku súpravu luxusnej značky za tisíce. V pondelok si na Instagram zavesila záber v leopardiom overale. Jeden komentár od ,,fanúšika" Jana ju však poriadne rozladil.

Andrea Verešová a jej luxusné lyžiarske súpravy. Zdroj: Instagram andreaveresovaofficial

,,Mazejte do práce! Furt sa niekde flákate, že sa nehanbíte!" napísal jej. Reakcia naštvanej Andrey na seba nedala dlho čakať. ,,Vy ste smiešny, ak si myslíte, že nepracujem?! A čo by som asi ako matka dvoch detí, manželka a manažérka 3 firiem + riaditeľka nadačného fondu každý deň robila? Vyvaľujem si doma šunky a jazdím každý deň po zjazdovke... Myslím, že každý, kto má mozog, tak pochopí, že tu dávam Fashion fotky pre inšpiráciu a pretože to je moja práca modelky, nechcem svoj Instagram zahlcovať negatívnymi vecami a starosťami. Verím, že pekné pekné veci vžy vedú k radosti, inšpirujú a pomáhajú vypnúť od strastí všedných dní… ( mimochodom, každý deň vstávam o 6, pripravujem rodine raňajky a vodím deti do školy. Varím, upratujem a potom chodím do kancelárie, kde vediem chod 2 značiek a ďalších firiem. Asi by ste sa divili, keby ste videli, ako vyzerá môj deň! ) Všetko dobré želám a nech sa darí," šplechla mu verejne ,,do tváre" Verešová.