Na poslednom rande Verešovej a Jágra sa v tom čase zúčastnil aj český Blesk, ktorému sa dvojica rozhodla poskytnúť rozhovor iba pár hodín predtým, ako hokejista nasadol do lietadla smer Washington, kde ho čakala ďalšia sezóna v NHL. Debata vtedy nabrala nečakaný spád a dvojica sa tak rozišla takmer v priamom prenose pred novinármi. Miestami išlo o poriadne výmeny názorov. „Obaja sme v poslednom čase cítili, že to nie je ono, že máme úplne odlišné názory na život, na svet. Jaromír má inú výchovu, iné predstavy o partnerke. Nerozumeli sme si. Potom mám aj ďalšie osobné dôvody, ktoré tu nechcem rozvíjať,” povedala vtedy Verešová.

Modelka následne dlho hovorila o ich vzťahu na diaľku a že ich lásku naštrbili údajne vyšpekulované kauzy v novinách. Pokračovala o žiarlivosti, aj o jej údajnej afére s pilotom formuly 1 Eddiem Irvinom. Vtom Jágr už vybuchol: „Andrea, už to nechaj! Nikto nie je zvedavý na tie tvoje romány. Odlietam do Ameriky, musím sa baliť!” „Obaja potrebujeme človeka, ktorý je nám oporou,” pokračovala Andrea. „Hovor za seba, Andrea, hovor, prosím ťa, za seba! Poviem to na rovinu: Ten vzťah mi nedáva toľko, aby som mu niečo obetoval.“ Hokejista vzápätí nahnevane vysvetľuje, že ho Andrea ťahala na večierky a módne prehliadky, ktoré on neznášal.

„Uvedomila som si, že vzťah nie je a nikdy ani nebol perspektívny,” vyhlásila. „Andrea, je lepšie, keď nehovoríš, vieš,” odbil ju drsne hokejista a pokračoval: „Už k tomu nemám čo povedať, jednoducho letím do Ameriky a koniec... Pykal som za tvoje chyby.” Následne hádzali na seba špinu a Verešovej sa už leskli oči. Ich vzťah sa vtedy nadobro skončil. Zatiaľ čo Verešová je už 15 rokov šťastne vydatá, on tú pravú stále nestretol.