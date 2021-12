O Andrei Verešovej (41) je dlhodobo známe, že sa rada zvŕta v kuchyni. Inak to nebolo ani nedávno, keď chystala vianočné koláče. Ukázala plech a to, čo nasledovalo, nečakala ani vo sne.

Verešová sa vrhla do pečenia a pochválila sa tým aj fanúšikom. „Rozhodli sme sa upiecť naše obľúbené vianočné koláčiky podľa receptu od starej mamy,“ napísala pred pár dňami na Instagrame a zverejnila aj zábery z pečenia. Okrem toho, že modelka si vyslúžila chvály, našli sa aj takí, čo jej vytkli, aké nepekné koláče vytvarovala. „Čo to je na tom plechu za ‚patvary‘?“ neodpustila si komentár istá Romana, pričom sa k nej pridali aj ďalšie ženy. Andrea to nenechala len tak a poslala im jasný odkaz.

„Nie vždy vyjde všetko na 1*! My s nikým nesúťažíme a deti sa bavia, nemusí byť všetko dokonalé. Pozoruhodné je, že vás to tak zaujalo, že to musíte komentovať. Až tak vás to trápi?“ opýtala sa. A to nebolo všetko. Mnohým prekážali modelkine rozpustené vlasy. „Keby som piekla s rozpustenými vlasmi nad tým cestom, asi by to veľmi jedlé nebolo. Zrejme kvalitné vlasové prípravky proti vypadávaniu vlasov,“ nešetrila slovami istá Magdaléna.

