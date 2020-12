O speváčke Sime Martausovej je veľmi dobre známe, že za svoju silnú vieru k Bohu sa vôbec nehanbí a vkladá ju aj do svojich textov piesní. Najnovšie prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, kde sa vyjadrila aj o vianočnom lockdowne.

Sima prišla predstaviť novú vianočnú pesničku a okrem toho aj album Oslobodená. Pri tejto príležitosti sa jej moderátori opýtali, čo pre ňu, ako silne veriacu, znamenajú Vianoce. ,,Pre mňa majú Vianoce hlbokú myšlienku. Ja sa na ne teším preto, že sa blíži narodenie Ježiška, ktorý spravil pre tento svet veľmi veľa dobrého. Pre mňa to je o tom. A určite mi ich nepokazí to, že budú zatvorené obchody,” povedala v živom vysielaní Telerána.

Sima Martausová v Teleráne. Zdroj: tv markíza

Okrem toho prezradila aj to, akú diétu už niekoľko mesiacov drží. ,,Celý týždeň sa vyhýbam sladkému a doprajem si ho až v nedeľu. Ale aj vtedy nepoužívam cukor a keď niečo pečiem, pridám med a namiesto múky ovsené vločky. Síce to vôbec nie je chutné, ale už som si zvykla. Moje koláčiky preto volám 12 egyptských rán,” dodala so smiechom.