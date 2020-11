Bukovský sa už pred časom netajil tým, že celoplošné testovanie mu pripadá ako nezmysel. Najnovšie nechápe, prečo by malo byť ďalšie, a chce vedieť, ako dopadlo to prvé. „Chceli by sme vedieť, aké sú výsledky, aké relevantné údaje zlepšili naše zdravie, aké závery pomohli zabrániť šíreniu infekcie COVID-19. Prosím to predložiť aspoň na úrovni takej lepšej dizertačnej práce,“ hovorí vo videu Bukovský.

Igor Bukovský a Milan Markovič Zdroj: Youtube.com

„Ste povinní uverejniť zoznam členov pandemickej komisie a krízového štábu, teda nevolených ľudí a funkcionárov, ktorí tak zásadne ovplyvňujú život v našej krajine. Nič z toho ste, pán premiér, neurobili,“ rozohnil sa.

