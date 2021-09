Speváčka Maja Velšicová prežíva to najhoršie obdobie života. Pred pár dňami prišla o mladšieho syna Borisa (†57), ktorý náhle zomrel a herečka sa z tejto tragickej udalosti nikdy neotrasie. "Dnes nás navždy opustil po tragickej nehode môj brat Boris. Mali sme konečne po tridsiatich rokoch spoločnú budúcnosť ešte len pred sebou. Ostaneš moja najväčšia inšpirácia v živote. Ďakujem za všetko. R.I.P. With love, Mario," napísal vo štvrtok večer srdcervúci odkaz milovanému bratovi na sociálnej sieti starší súrodenec Mário.

Maja Velšicová momentálne prežíva to, čo nechce zažiť žiadny rodič, prežila vlastného syna. Zdroj: facebook/ Maja Velšicová

Podľa policajnej správy, ktorú rodina obdržala, príčinou smrti mal byť infarkt. Pani Velšicová sa vyjadrila aj pre markizácku Smotánku, že jej milovaný syn mal nehodu a pravdepodobne mu počas jazdy prišlo zle a dostal infarkt. Iba pár dní dozadu, 3. septembra, sa tešil, že v roku 2013 požiadal svoju budúcu manželku o ruku. Na Facebooku totiž zdieľal dojímavú spomienku. "Najlepšia vec, aká sa mi kedy v živote stala," komentoval to slovami. V deň, kedy toto napísal, nemal ani tušenia, aký strašný osud ho krátko na to postihne. Jeho manželka Hana je zo straty svojej lásky totálne otrasená, no našla silu a na sociálnej sieti zverejnila dojímavú fotku celej rodiny.