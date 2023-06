V rannej relácii je zvykom, že vrátane spravodajských blokov dvojica moderátorov gratuluje známym, či už zahraničným alebo našim osobnostiam k sviatku. Ide o tzv. historický kalendár, kde sa diváci dozvedia krátky prehľad slávnych oslávencov. V pondelok sa však Jozefovi Kuriľákovi a Alene Stračiakovej šmykol „brept” a hercovi Matejovi Landlovi nechtiac pridali desať rokov navyše.

Matej Landl ako miestny štamgast v Hornej Dolnej. Zdroj: Matej Remmy Jankovic

Pri informovaní o dlhých prejavoch istého amerického senátora premostil moderátor na spomínaného Landla: „Tento prejav by si podľa mňa určite dokázal zapamätať filmový a divadelný herec Matej Landl. Dnes oslavuje okrúhlych 70 rokov.” V ďalšom vstupe sa k oslávencovi museli pochopiteľne vrátiť a napraviť svoju chybu. „A my sme urobili jedno faux pas a za to sa musíme ospravedlniť, pretože Matej Landl má 60, vyzerá na 50, napriek tomu, dali sme mu trochu iný vek a už sa k tomu nechceme vracať,” žehlila prúser Stračiaková. “V každom prípade, všetko najlepšie k 60-ke, podľa mňa sme ho výborne pobavili”, dodal Kuriľák.

