Český herec Josef Abrhám, ktorý sa preslávil vo viacerých filmoch či seriáloch, poriadne desí kolegov. O svojho kamaráta má veľké obavy aj herec Jan Kačer (84). „Pepík mi robí starosti. Volám mu už niekoľko mesiacov, márne. Vždy sa mi predtým hneď ozval. Zrejme, je to s ním naozaj veľmi vážne,” povedal českému Blesku Káčer. „Možno je doma alebo sa lieči niekde v nemocnici, neviem, nikto mi z rodiny nedal žiadnu správu,” pokračoval herec.

Rok 2013: Manželia Josef Abrhám a Libuše Šafránková. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Z Abrhámovho okolia sa však Blesk dozvedel i niečo viac. „Pepík má problémy neurologického charakteru. Je to s ním vážne. Vyzerá to tak, že už si asi nikdy nezahrá.” Samotná Šafránková však tvrdí, že všetko je v poriadku. No či naozaj, to sa časom ukáže.

