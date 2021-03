Čím vás oslovila ponuka do seriálu Slovania?

-Oslovila ma tímom, s ktorým sme pracovali na filme Čiara, produkčným zázemím Wandy Hrycovej, scenárom, ktorý má mimoriadne zaujal aj téma i prostredie, ktoré nie je obvyklé.

Točilo sa prevažne na Ukrajine, na to máte aké spomienky?

-Bolo to drsnejšie prostredie prírody, na akú sme zvyknutí, stavba bola tak rozsiahla a autentická, že tú ilúziu neprenášame iba my cez obrazovku, ale tú ilúziu preniesla tá stavba aj na nás hercov.

Ako ste znášali to časté cestovanie, presuny počas nakrúcania?

-Lietali sme z Bratislavy, z Viedne, niektorí herci aj viackrát do týždňa, keď sa vracali kvôli práci na Slovensko, hlavne veľké postavy to mali náročnejšie, ja som tam bola dvakrát v takých veľkých blokoch. Lietali sme tam chartrovými letmi, na čo si zvyknete. Vyčerpávajúce to nebolo.

Zuzana Fialová v seriáli Slovania. Zdroj: tv joj

Dej seriálu sa odohráva na prelome 6. -7. storočia. Čítali ste si niečo o tomto období a vedeli by ste si predstaviť žiť v tom čase?

-Z toho obdobia nepochádza veľa materiálov, ktoré by sa dali študovať. Tomu sa venovali scenáristi a doviedli podľa mňa dobrú prácu. Ja som si dopredu študovala oblečenie, lebo som bola zvedavá, v čom budeme hrať. Ale, čo viem, to obdobie hliny, tam sa veľa používalo drevo, hlina, začali tam aj kováčske práce a bola som zvedavá, čo budeme mať všetko k dispozícii v rámci rekvizít. A veľmi ma zaujímalo, aké boli dostupné informácie k liečeniu a do akej veľkej miery podliehali mýtom a mágií, Bohom a k takému vešteniu z počasia. Toto všetko sa nachádza v seriáli. Myslím si, že pre diváka to bude vzrušujúca cesta do minulosti.

Mnohí to možno budú prirovnávať napr. ku Games of Thrones. Ako si myslíte, že to prijme slovenský divák?

-Neviem, lebo slovenský divák sa dynamicky mení. Ale hlavne, nie som si úplne istá, či dobre poznáme slovenského diváka. Existuje totiž taká malá skupina ľudí, ktorá svoje názory prezentuje na internete a potom je tu veľká skupina ľudí, ktorí tú potrebu nemajú a o tých vieme málo. A tiež ich hodnotenie a vkus je dôležitý. Dozvedáme sa o nich v prieskumoch sledovanosti. Ťažko povedať niečo o slovenskom divákovi. Videla som dva diely a veľmi sa mi páčili, je to napínavé a vzrušujúce.

S pánom Bebjakom ste pracovali aj na Čiare. Čím je pre vás ako režisér výnimočný?

-Výnimočný je svojím pokojom, má tichý kľud v sebe, keď niečo nejde, je trochu ironický, je to príjemne. Mám ale rada aj dynamických režisérov. Nerobí mi to stres, ale Bebo je výnimočne pokojný človek. Nerobí škandály na celý pľac.

Aký je váš najkrajší alebo najsilnejší moment z nakrúcania?

-Veľmi na ma zapôsobilo to prostredie, tá stavba. Také stromy s takým polomerom u nás ani neexistujú. Najviac sa mi páčilo to spojenie prírody so zvieratami. Boli sme nimi obklopení v akom súzvuku, že sme ich začali vnímať prirodzene. Boli to všetky možné zvery, aké si len viete predstaviť. Aj to naše hranie je tým pádom také živočíšnejšie, neviem to k ničomu prirovnať, treba si to pozrieť. Veľmi ma zaujali výkony mužských kolegov, v zmysle drsnosti, ale nemyslím tým agresívnu drsnosť.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>

V Slovanoch hrá aj zosnulý Andy Hryc. Aké máte na neho spomienky?

-Bože, Andy bol úžasný, on si zobral za úlohu previezť nás, ale nie všetkých, mňa napríklad previedol Ukrajinou, poznal ju, aj Kyjev, hovoril veľmi dobre po rusky. Urobili sme si s Andym takú prehliadku chrámov, mala som pocit, že to všetko pozná a rozumie tomu, aj jedlom ma sprevádzal. Za Andym bolo všetko také živočíšne, bohužiaľ ale my sme spolu neboli potom v tej istej osade. Boli sme spolu len pri prípravných prácach a na hoteli.

Ako ste vychádzali so zahraničnými hercami? Nebola medzi vami jazyková bariéra?

-Ono nikdy nie je jazyková bariéra pri hercoch. Robila som na veľa medzinárodných projektoch a herci sa vždy dorozumejú. Nemajú zábrany hovoriť aj trojjazyčne a rôznymi výrazovými prostriedkami. Bolo to veľmi milé, sú to sympatickí ľudia. Mam ich veľmi rada. Super sme si preplietli naše herectvá, oni hrajú trochu iným spôsobom.

Ste s nimi v kontakte?

-Áno, na Facebooku.

Stvárňujete matku Božidaru. Aká je to postava?

-Je to veľmi skúsená žena a vyzerá to ta, že aj múdra a veľmi, veľmi milujúca a snaží sa chrániť tú svoju rodinu a častokrát má v sebe viac odvahy postaviť sa agresii ako iní ľudia z tej osady. Je to v mene lásky, nechcem prezrádzať príbeh.

Zuzana Fialová v seriáli Slovania. Zdroj: tv joj

Aká ste mama v súkromí?

-No, to je veľký rozdiel. Milujúca som rovnako, vlastne všetko, čo som povedala zo seriálu, to sedí, ale tam som matka dcéry a tá téma je úplne iná, je to téma počatia a ide tam aj o život, v súkromí s mojím synom som sa v takejto situácii neocitla. Som možno až zbytočne statočná a ohromne milujúca. Až tak, že synovi dokážem dať obrovský priestor v jeho živote, že sa mu do toho nepletiem.

Syn je stále v Prahe?

-Momentálne je na dištančnom štúdiu, je v Bratislave.

Ste rada?

-Áno, veľmi, je to také zvláštne, nečakali sme to takto intenzívne. To je asi jediná pozitívna vec na korone, že sme si mysleli, že deti sú vyletené z domu, no máme ich teraz k dispozícii a môžeme byť s nimi.

Neleziete si na nervy, keď ho máte zrazu teraz dlhšie doma?

-Máme možnosti, ako sa každý môže skryť, keď potrebuje. Ale pravda je taká, že ešte na jar sme plánovali lyžovačku, ktorá nakoniec nebola. Prvýkrát zrazu všetky naše deti chceli ísť s nami, ktoré už nechodili s nami na prázdniny (smiech).

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>