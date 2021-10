Herečka Jana Nagyová (62) vstúpila do podvedomia divákov v roku 1980 ako princezná Arabela. Potom si ešte zahrala pár menších rolí, odsťahovala sa do Nemecka a zľahla sa akoby po nej zem. Teraz sa konečne po 28 rokoch vracia pred kamery.

Herečka Jana Nagyová sa vďaka režisérovi Jánovi Budařovi opäť postaví pred televízne kamery a opäť to bude rola kráľovského rodu. Dostala úlohu kráľovnej v jeho rozprávke Princ Mamánek.

Jana Nagyová Zdroj: Instagram

O rozprávke sa toho v minulosti popísalo už veľa. Herec najskôr nemal financie a potom mu ťažkosti robilo obsadenie postavy kráľovej. Jeho prvou voľbou bola Libuše Šafránková († 68) a potom Hana Maciuchová († 75). Obe herečky však tento rok, žiaľ, zomreli. Preto sa neskôr rozhodol osloviť práve Nagyovú. Vedela o tom?

„Spočiatku som toto vôbec nevedela. Až keď som začala k filmu a téme zháňať informácie, dozvedela som sa tieto bližšie podrobnosti z tlače,” prezradila Jana v českom Blesku. „Situácia je to veľmi srdcervúca a smutná, až to lezie pod kožu. Ešteže nie som taká poverčivá, pretože v opačnom prípade by som do tohto projektu nešla. A potom, nie je to prvýkrát, čo som prevzala rolu po našej nebohej Popoluške Libuške,” dodala.

