Už v predošlých častiach si diváci všimli, že keď si súťažiaci v rulete vylosovali nejakého slávneho černošského speváka, keď vyšli z výťahu, na sebe mali iba o čosi tmavší mejkap. A najviac to udrelo do očí túto nedeľu, keď sa na pódium postavil Braňo Mosný ako Bono Vox a jeho partnerka Silvia Soldanová sa zmenila na Mary J Blige. Spev predviedla famózny, no fanúšikovia šou skritizovali jej premenu. ,,Prečo nie je tmavá ako originál?" zisťovala diváčka. ,,Pretože to už zakázali licensori kvôli rasizmu a dianiu v Amerike atď," reagovali na jej otázku ostatní. ,,Rasizmus a black face. V poslednej dobe to nabralo obludné rozmery kvôli udalostiam v Amerike. Ani mne sa to nepáči, vytráca sa pointa programu o čo najvernejšie stvárnenie, keďže tam vonkoncom nejde o to niekoho pohaniť či zosmiešniť," napísala svoj názor ďalšia diváčka.

Braňo Mosný ako Bono Vox a jeho partnerka Silvia Soldanová ako Mary J. Blige. Maskéri jej schválne nenafarbili pleť na tmavý odtieň. Zdroj: TV Markíza

Napriek tomu, že v šou išlo doteraz o to, čo najlepšie stvárniť daného interpreta, vo svete sa maskovanie za černocha vníma ako niečo negatívne. Blackface je totiž forma divadelného mejkapu, ktorý používali predovšetkým herci s bielou pleťou, aby karikovali ľudí s tmavou pleťou. Ironické napodobovanie ľudí tmavej kože si získalo popularitu v USA v 19. storočí a napomohlo šíreniu rasových stereotypov. Blackface bol používaný najskôr v tzv. minstrel show, z ktorej sa v polovici 19. storočia stala forma amerického divadelníctva. Na začiatku 21. storočia začalo byť v USA používanie blackface vnímané negatívne, urážajúce a neúctivé.

Táto premena modelky Saši Gachulincovej vyvoala medzi rapermi vlnu hnevu a kritiky. Naživo vystupovala ako Tupac a okrem prefarbenej tváre viackrát opakovala slovo „ni**a,“ a to aj mimo textu pesničky.

Historická skúsenosť s farbením tváre do tmavej pleti (blackface) má až desivý rozmer. Hlavne v Amerike ide o spomienky na rasistické letá, keď Afroameričania nemohli verejne vystupovať a hrali ich bieli herci s nafarbenými tvárami , až komicky zväčšeným nosom a perami a predvádzali ich ako hlúpych a lenivých sexuálnych násilníkov.

