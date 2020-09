Už dvakrát mali diváci JOJ-ky možnosť hádať, kto sa skrýva pod maskami. Krokouš a Lev sú mimo hry, no ďalších 10 perfektne zamaskovaných celebrít v šou pokračuje. Pripravili sme si pre vás niekoľko zaujímavosti, ktoré by vás mohli rozhodne zaujímať.

Na výrobu Zlatej Masky sa vyrábali vlastné kostýmy, ktoré navrhla kostýmová a výtvarná návrhárka Bujdosó Nóra, ktorá pôsobí aj v štátnom divadle v Budapešti.

V Maďarsku vyhrala maska Králik

Masky a kostýmy sa vyrábali z rôznych materiálov. Niektoré boli nakupované v zahraničí, napr. v USA, Anglicku, Nemecku, Číne, Rusku... Ide o bohatú škálu materiálov ako koža, umelá koža, hodváb, taft, tyl, latex, silikón, rôzne syntetické materiály, EVA, polyetylén.

Masky sú vyrobené z trvanlivých materiálov, pri možnosti poškodenia v šou bol zriadený non-stop mobilný rýchloservis.

Šou zlatá maska. Jednorožec. Zdroj: tv joj

Na niektorých kostýmoch pracovalo aj 9 dielní naraz a na ich výrobe sa podieľalo 100 ľudí.V kostýme vydrží človek maximálne

30 minút (niektorí vydržali aj viac, najkomplikovanejšie to mal hlavne Robot).

Aby súťažiaci v maskách neodpadli, mali veľa prostriedkov na vzduch od ventilátorov, klimatizácie, vejárov a v najhoršom sa dostáva maske kyslík v bombe.

V niektorých kostýmoch bolo neuveriteľné teplo – pri speve a tanci dosahovali teplotu ako v saune (40 stupňov Celzia).

Masky sa mohli pohybovať len v izbe a po hoteli, von mali od produkcie prosbu nevychádzať. Keď išli natáčať, museli mať na sebe helmu a mikinu s nápisom – nehovorte na mňa a tiež museli mať zahalené ruky.

Šou zlatá maska. Buldoček. Zdroj: tv joj

Produkcia maskám odporúčala zmeniť pohyb, gestikuláciu, aby ich neodhalili.

Masky sa snažili meniť pri speve aj hlas.

Každá maska mala svoje auto, šoféra a bodyguarda a dve kostymérky, ktoré sa o masku starali – boli ich pomocníkmi, ale aj psychickou oporou, boli to jediní ľudia, ktorí ich videli – išlo o Maďarov, nehrozilo, že ich spoznajú.

Ked sa natáčala šou, každý musel byť zavretý vo svojej šatni bez okien, von mohol ísť len na toaletu alebo cigaretu, či keď mal na niečo chuť – maska podstrčila papierik, čo potrebujú pod dvere, papier sa objavil na chodbe a produkcia mu danú požiadavku splnila.

Úvodný džingel spieva Svetlana Rymarenko a spieva: Who Am I, Who Am I, Who´s behind the mask.

Svetlana Rymarenko Zdroj: Michal Šebeňa

Výroba trvala spolu s dokrútkami skoro mesiac

Maska bude mať 10 epizód a kto vyhrá šou sa dozvieme koncom novembra.