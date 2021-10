Do šou Pečie celé Slovensko dávala RTVS všetky svoje nádeje. V Česku sa totiž tento program stal absolútnym hitom. A už po dvoch častiach je jasné, že pohltila aj našich divákov. Ľudia si pochvaľujú skvelé recepty a konečne sa nedívajú na ohovárania a rivalitu, ale na vzájomnú pomoc súťažiacich. Ako to však vyzerá v zákulisí a čo sa stane so všetkými tými koláčmi?

Pečie celé Slovensko vychádza z formátu The Great Bake Off. Obľúbená šou si získala srdcia divákov vo viac ako 30 krajinách sveta a v roku 2019 si svoje sily zmerali aj amatérski pekári a cukrári v Českej republike. U našich západných susedov to bol veľký hit a finále sledovalo viac ako 1,7 milióna divákov.

Súťažiaci zo šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

Niet divu, že aj RTVS do slovenskej verzie vkladá všetky svoje nádeje. Moderátormi sú Juraj Bača a Milan Junior Zimnýkoval. Sladké výtvory hodnotia Petra Tóthová, ktorá povýšila cukrárstvo na umenie a jej torty sa vyznačujú unikátnym prevedením s dôrazom na detail a Jozefína Zaukolcová. Jožka je profesionálna cukrárka, ktorá získala viacero ocenení a napísala aj nejednu knihu.

FOTO Pani Magda po vypadnutí z Pečie celé Slovensko: SCHUDLA až 18 kíl a TAKTO teraz VYZERÁ

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

V relácii donedávna súťažilo 12 amatérskych cukrárov, no keďže je to súťaž, dvaja z nich už vypadli. V každej časti musí každý z nich upiecť 3 rôzne dobroty, ktoré následne porotkyne hodnotia. Ako to však funguje v zákulisí? Vedia súťažiaci dopredu, čo budú pripravovať? „Súťažiaci mali čas pripraviť si doma recepty na osobnú a kreatívnu výzvu. Zadania vedeli dopredu, aby mali šancu predviesť, čo v nich je a pripraviť si ukážkové dobroty. Svoj cheesecake, rodinnú tortu či tartaletky si tak mohli vyskúšať pripraviť doma a doladiť svoje recepty k dokonalosti. Svoje recepty konzultovali s odborným garantom – cukrárkou Natachou Pacal, ktorá im bola k dispozícii počas príprav aj počas celého natáčania. Recepty bolo potrebné mať pripravené dopredu, aby bolo možné pre súťažiacich zabezpečiť na pečenie aj všetky suroviny, keďže veľakrát používali veľmi špecifické a netradičné potraviny. Technickú výzvu súťažiaci dopredu nepoznali a čo ich čaká, zistili, až keď počas natáčania odokryli suroviny s receptom,” prezradil nám PR manažér RTVS Filip Puchovský.

To znamená, že súťažiaci síce dopredu vedeli, čo všetko sa bude piecť, no netušili, v akom poradí a kedy. Recepty však už boli na nich. Kde však následne končia všetky upečené dobroty? „Všetko, čo sa upieklo, sa zjedlo priamo na pľaci. Štáb si nosil aj vlastné misky. Juraj Bača si vždy brával zákusky domov pre rodinu. Nevyhodil sa ani jeden kúsok jedla,” pokračoval Púchovský.

FOTO Naštvaní diváci šou Pečie celé Slovensko: Drsný odkaz porotkyniam! Magda si to nezaslúžila



Celé natáčanie prebiehalo v nádherných priestoroch kaštieľa v Bernolákove. Všetci tam nielen piekli svoje koláčiky, ale tam aj bývali. „Súťažiaci bývali počas natáčania priamo v areáli kaštieľa v Bernolákove. Na izbách bývali po dvojiciach a počas natáčania sa postupne striedali vždy po vypadnutí súťažiacich. Boli výborný kolektív, takže sa tešili, že môžu tráviť čas spolu. Viliam, ako najmladší súťažiaci (15 rokov), býval so svojím otcom ako zákonným zástupcom,” dodal Púchovský s tým, že súťažiaci všetok voľný čas využili na oddych a na prípravu na ďalšie výzvy. Jedna časť sa totiž natáčala 2 dni. Ako sa bude súťažiacim dariť najbližšie, uvidíte v nedeľu večer na Jednotke.

Moderátori Juraj Bača a Junior. Zdroj: rtvs

Kto z moderátorov najviac pribral?

“Paradoxne, najväčším ochutnávačom bol Juraj Bača. A aj napriek tomu, že nebolo možné vyhnúť sa a ani odolať všetkým dobrotám, ktoré súťažiaci pripravili, obaja moderátori počas natáčania paradoxne zhodili niekoľko kíl.”

Anketa Sledujete šou Pečie celé Slovensko? Áno, je to skvelý program. 89% Nie, nepáči sa mi. 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: