Jana Krescanko Dibáková spočiatku pripravovala reláciu len ako dramaturgička. Od tohto septembra ju aj moderuje. Každý týždeň začína nanovo, to znamená, že sa rozhoduje, akú tému prinesie vo štvrtok večer divákom a ktorých politikov pozve do relácie. Ako pozvánku vždy koncipuje profesionálny list, kde vysvetlí pozvanému okruhy tém, o ktorých sa budú rozprávať.

Hosťami relácie bola ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a Robert Fico. Zdroj: tv joj

V stredu okolo obeda už musí byť jasné, kto si vo štvrtok večer sadne do horúcich kresiel a bude odpovedať nielen na Jankine, ale aj na divácke otázky, ktoré majú možnosť počas relácie písať online. Vo štvrtok sa finalizujú prípravy. Večer o 20.00 si Janka sadá do maskérne a počas líčenia sa ďalej pripravuje. V kostymérni už na Janku čakajú pripravené šaty a rúško. Potom nasleduje porada s režisérom relácie priamo v štúdiu. Politici prichádzajú do televízie približne 20 minút pred reláciou. Moderátorka ich privíta a spoločne si ešte raz prejdú okruhy tém, o ktorých budú v konkrétny večer hovoriť. Nasledujú posledné úpravy a môžeme ísť do vysielania.

