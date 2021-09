Relácia Byť zdravý je výhra obsadila nedeľný hlavný vysielací čas na Jednotke a státisíce zaočkovaných Slovákov čaká, či šesťciferné výhry padnú priamo do ich náruče. Čo ste o očkovacej prémii doteraz netušili? Máme pre vás zaujímavosti zo zákulisia.

PRÍSNE STRÁŽENÉ OSUDIE

Žrebovacie osudie relácie Byť zdravý je výhra je azda najväčším osudím, aké televízne relácie kedy mali. So svojím objemom 3,3 m³ a so štyrmi dýzami, ktoré vzduch v danom priestore otáčajú zospodu aj do strán, je ozajstným gigantom. Nečudo, veď musí poňať 1 482 252 (počet lístkov v osudí k 22. 8.), ktoré sa rozfúkavajú pod veľmi vysokým tlakom. Čo ste možno netušili, žrebovacie osudie je 24 hodín denne monitorované kamerovým systémom. Po vysielaní žrebovania ho zástupca MF SR pod dohľadom notára zapečatí a prikryje sa špeciálnou plachtou, ktorá sa uzamkne a lístky s menami budúcich výhercov tak „odpočívajú“ v televíznom štúdiu.

Veľké očkovacie osudie. Zdroj: RTVS

LÍSTKY CESTUJÚ V ŠKATULIACH

Ako sa lístok s vaším menom dostane do žrebovacieho osudia? Jeho cesta je vskutku zaujímavá. Ako môžete vidieť v samotnom úvode relácie, lístky sa tlačia v špeciálnej tlačiarni cenín, obsahujú hologram a sú vytlačené na 80-gramovom papieri. Každý z lístočkov v osudí má rozmery 3,7 cm x 5,2 cm (A9). Z tlačiarne putujú lístky narezané a zviazané páskami priamo do televízneho štúdia, kde škatule produkčný tím, pod dohľadom zástupcu MF SR a notára, otvorí a vsype do osudia. Pred prvou časťou relácie dostala tlačiareň poriadne zabrať. Keďže státisíce lístkov bolo potrebné vytlačiť v čo najkratšom čase, zamestnanci a stroje tlačiarne pracovali nepretržite v trojzmenných prevádzkach 24 hodín denne.

ŠARMANTNÁ ASISTENTKA BARBORKA

Nenápadná, no veľmi nápomocná. Čerstvá absolventka masmediálnej komunikácie pomáha moderátorom Vere Wisterovej a Marcelovi Forgáčovi. Je takou pomyselnou spojkou medzi dianím v štúdiu a zákulisím, kde sú pripravení zástupca Ministerstva financií SR a notár, aby overili každý vyžrebovaný lístoček. Barbora sa venuje hostesingu a cez hostesingovú agentúru sa dostala aj do azda najsledovanejšej televíznej relácie posledných dní. Vo svojom odbore masmediálnej komunikácie by sa rada angažovala aj v budúcnosti.

Očkovacia lotéria na RTVS. Šarmantká asistentka Barborka. Zdroj: RTVS

ŠTÚDIO RELÁCIE

Štúdio novej relácie stihli šikovní technici, ak rátame čistú stavbu i nasvietenie štúdia, postaviť za tri dni. Za moderátormi môžu diváci vidieť LED steny, na ktorých sa zobrazuje napríklad aj heslo. Tieto steny majú dovedna 108 m² . V štúdiu sedí aj početné komparzové osadenstvo. Každú nedeľu tlieska šťastným výhercom 80 komparzistov. Tí však musia mať vypnuté telefóny, takže ak ich vyžrebujú, musia sa spoliehať na niekoho, komu zveria svoj osud do rúk.

LUDWIG BAGIN NA CESTÁCH

Výhry v týždňovom žrebovaní od pondelka do piatka sa žrebujú vždy v pondelok a divákom ich postupne prináša RTVS na televízne obrazovky každý pracovný deň o 18.50 h. V tom čase už brázdi cesty Slovenska Ludwig Bagin, ktorý výhercom prichádza zvestovať dobré správy, preto sa môže stať, že vám tisícovú či desaťtisícovú výhru oznámi práve on. Ludwig zatiaľ prešiel viac ako 3 200 km a navštívil skoro každý kút krajiny. Objaví sa však pred dverami len tých súťažiacim, ktorí dali pri registrácií povolenie na kontaktovanie a možnosť prípravy dokrútky.

Očkovacia lotéria na RTVS. Výhercov navštevuje Ludwig Bagin. Zdroj: RTVS

DOKUMENTARISTI VYHĽADÁVAJÚ PRÍBEHY

Dokrútky do relácie, ktoré majú byť posolstvom a zmyslom celej relácie, pripravuje dokopy približne 20 dokumentaristov. Brázdia rôzne kúty Slovenska, aby priniesli autentický obsah od ľudí, ktorým covid poriadne zamotal životnú situáciu, ale i od tých, ktorým očkovanie pomohlo žiť slobodnejšie a venovať sa tomu, čo ich napĺňalo pred vypuknutím pandémie. Dokumentaristi dbajú na to, aby ukázali všetky pozitíva očkovania, ktoré so sebou prináša.

Prečítajte si tiež: