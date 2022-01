Najdrsnejšia šou Survivor mala na Voyo začať už 11. januára a na Markíze dva dni na to. V televízii už bežia upútavky a 24 súťažiacich odletelo začiatkom januára do Dominikánskej republiky. Natáčanie sa však muselo okamžite zastaviť.

24 súťažiacich, medzi ktorými sú aj známe české a slovenské tváre, odleteli do Dominikánskej republiky 2. januára. Len niekoľko dní po prílete ich odviezli na opustený ostrov priamo do džungle, ktorá sa pre nich stala na niekoľko mesiacov druhým domovom. Pripravené boli pre nich náročné tímové hry a niektoré si už aj stihli vyskúšať, keďže natáčanie sa začalo už minulý týždeň v stredu. Osud to však zariadil inak.

Natáčanie najdrsnejšej reality šou Survivor sa muselo stopnúť. Moderátori Martin Šmahel a Ondřej Novotný. Zdroj: TV Markíza

Štart tejto dobrodružnej šou tento týždeň nebude! Televízia musela okamiže stopnúť celé natáčanie. Dôvod? ,,Polovica súťažiacich má covid. Niektorí majú teploty a všetci nakazení museli ísť hneď do izolácie. Tým pádom aj tí, čo covid nemajú, museli z džungle odísť a v hoteloch vyčkať, kým sa dajú všetci nakazení do poriadku. Pred odletom museli byť všetci povinne očkovaní a preukázať sa aj čerstvým negatívnym PCR testom. Nakaziť sa museli od niekoho na ostrove. Natáčanie sa tak muselo na čas zastaviť a začne sa opäť čoskoro. Z dôvodu zabezpečenia bezpečného prostredia pre účinkujúcich a výrobný štáb pri dodržaní všetkých miestnych regulácií a nariadení sa výroba a tým aj vysielanie posúva na neskoršie termíny. Na Voyo 17. januára a na Markíze 18. januára," dozvedeli sme sa z televízie.

