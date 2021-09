Svoje spomienky oprášil po výkone Michala. Porota mu totiž vyčítala, že jeho vystúpenie bolo dosť amatérske a nie je vhodné do tohto typu súťaže. „Miško, raz som sedel v porote DO-RE-MI… Vieš si predstaviť to utrpenie, ktoré som prežíval pri svojej povahe, keď som počúval spievať ľudí tvojej kvality a nemohol som povedať, čo si myslím?“ začal s hodnotením Habera.

Paľo Habera v šou DO-RE-MI. Zdroj: tv markíza

Paľo sa následne vrátil v čase a nádejného speváka zhodnotil ako z čias DO-RE-MI. „Miško, bolo to super. Celkom pekne spievaš. Fakt dobrý výkon,“ smial sa na Michalovi, ktorý pred porotou iba ticho stál a v jeho koži by v tom momente nechcel byť určite nikto. Ostatní členovia poroty sa totiž nahlas rehotali a divákom bolo Michala určite poriadne ľúto. „A teraz vážne, šach mat, my sme vyhrali, ty si prehral. A nebudeme to ďalej rozmazávať. Bolo to veľmi priemerné, ďakujeme,“ dodal vážne Habera.