Kto by nepoznal Haberovu nádhernú pieseň Kým ťa mám? Táto romantická skladba skončila na 6. priečke a pri tejto príležitosti vyhrabali z archívu aj Paliho priznanie z roku 1993. „Na prvú lásku si spomínam veľmi dobre, mala dlhé blonďavé vlasy, ja som mal vtedy štyri roky, ona asi 30 a hneď sme si padli navzájom do oka. Bola to učiteľka v materskej škôlke. Na Piesku to bolo, pri Brezne. Piesok, to je taká menšia obec a veľmi dobre si ju pamätám. Potom mi emigrovala niekam do Talianska, pretože sa vydala za Taliana. Tak mi aspoň mama hovorí. Možno ju dodnes predo mnou skrývajú,“ povedal pred rokmi Habera so smiechom.

Paľo Habera Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXilZ08jMxE/

