Pozvanie okrem Malachovskej dcéry Kiky Kocian prijala aj dcéra Aleny a Jozefa Heribanovcov Babsy Jagušák a najstarší potomok Maroša Kramára Tamara Kramárová. Moderátora Merčiaka zaujímalo, aké má Kika plány do budúcnosti. „Ja by som si rada vyskúšala takú tu moderátorskú prácu. Pretože si myslím, že by ma to bavilo a možno by mi to aj išlo. Neviem, možno si fandím. Určite by som ostala v gastre. Počkám, čo mi osud prinesie,” priznala.

Kika Kocian Zdroj: rtvs

Marcel však chcel vedieť aj to, či by sa radšej nechcela venovať opernému spevu ako jej otec. „To absolútne vylučujem. Na to je už neskoro a to by ma otec prizabil, takže to nehrozí,” reagovala so smiechom a dodala: „Naši sú nároční na výchovu.”

Prečítajte si tiež: