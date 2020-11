„Mnohí, ktorí sme prišli o prácu, sme museli ubrať zo svojich nárokov. Korona nám dala to, za čím sme sa celý život naháňali, a to je čas, ale zasa nám vzala to, že ten čas nemôžeme tráviť, s kým chceme a tak, ako by sme chceli,“ hovorí. A pozná ľudí z brandže, ktorých pandémia prinútila urobiť závažné rozhodnutia. „Jedna naša herecká kolegyňa sa zamestnala v pokladni drogérie, ďalší kolega zvukár bol nútený predať celú aparatúru, aby mal na nájomné… Je to smutné. Tieto opatrenia ničia aj životy a ľudia sú z toho už zúfalí. Je to ako chemický postrek proti škodcom, ktorý síce ochráni plody, ale za akú cenu!“ Na ktoré skrášľovacie procedúry Karin Haydu nechodí a koľko jej trvá urobiť si kompletný mejkap? Dozviete sa v Báječnej Žene č. 45!

Karin Haydu s dcérou. Zdroj: Instagram

Mohlo by vás zaujímať: