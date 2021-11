Tereze sa Miki zapáčil hneď, ako ho zbadala. A hoci sa vyjadril, že ona nie je jeho typ, keďže na Farme nemá veľmi z čoho vyberať, tak mu je dobrá aj ona. Hneď počas jej druhej noci si užili v sluhovni. Vtedy sa však iba bozkávali a šmátrali po sebe. Následne Tereza a Peťo skončili v dueli a bojovali proti Lune a Mesutovi. A aj keď prehrali, nikto nevypadol.

Z Farmy tentokrát nikto nevypadol. Zdroj: tv markíza

Farmári večer poriadne oslavovali. Opäť sa opili a v niektorých chvíľach sa to podobalo na farmárske orgie. Slobodná mamička Tereza to s alkoholom prehnala najviac. Neskôr jej prišlo zle a vracala. Ani to jej však nezabránilo v tom, aby zaklopkala Mikimu na dvere sluhovne. Ten jej otvoril s otvorenou náručou. Najprv jej vyčistil žalúdok, že chľastá a fajčí, no po chvíli sa už na seba vrhli a diváci boli svedkami náruživého sexu. Po prebudení však na Terezu čakalo nemilé prekvapenie. Miki si pred ňou najprv kvalitne uľavil a potom oznámil, nech si nerobí žiadne nádeje.

Tereza mala sex s Mikim, no ráno prišla studená sprcha. Zdroj: tv markíza

„Trošku som jej vysvetlil, že sa poznáme dva a pol dňa, nech si nerobí nejaké veľké nádeje alebo nech sa nezamiluje po 24 hodinách. Sem tam spomenula, že po Farme budeme spolu, tak som jej povedal, aby nepredbiehala, pretože sa vôbec nepoznáme,” vyjadril sa východniar. „On mi odrazu úplne od veci povedal, že dúfa, že sa nenamotám. Mám v pi*i. Ukázal pravú tvár. Už si nepichne,” posťažovala sa Tereza Lune. Ak si však diváci mysleli, že najväčšou hanbou pre Terku bude sex s Mikim, sú na veľkom omyle. Východniar totiž pred kamerami Mesutovi kvetnato opísal, čo všetko sa v sluhovni dialo.

„A dobre si zasunul?” zisťoval Mesut. „Ta, táák. Dal som jej rýchlo dole nohavice a pod spacákom zboku, chytil som jej riťku hore,” začal s detailným opisom Miki. Dokonca priznal, že počas sexu si nedávali vôbec pozor. „A berie antikoncepciu?” šokovane reagoval Mesut. „Že vraj nie, ale kde som to mal spraviť? Ona aj chcela, že pôjdeme von a všetko to spapá, no ale kto by chodil von. Na druhý deň mi už robila scény. Ja jej hovorím: piješ, fajčíš, to sa mi hnusí a aj keď za mnou prišla, predtým rihala a cítil som to. Keď bude naznačovať, že sme pár, tak jej to rýchlo vysvetlím, nech sa z toho preberie,” rehotal sa Miki. Keď si toto Terka doma pozrie, určite oľutuje, čo spravila. Takéto nechutné reči by ponížili každú ženu!

