Šou Love Island je o nájdení pravej lásky. Nadviazať hlbšie city sa však podarilo iba niektorým. Hneď na začiatku si do oka padli Laura a Martin, ktorí sa do seba skutočne zamilovali. Teda, aspoň tak sa po celý čas prezentujú. Aj medzi Nikol a Vildom to poriadne iskrí. Sexi kráska hneď po príchode do vily povedala, že tam prišla s jasným cieľom. Získať si ryšavého sympaťáka. Láskou zahoreli však aj Pítr a Gabriela. A práve tieto tri spomínané páry sa dostali až do finále. Tesne pred bránami skončili Honza a Mirka. Kto z nich sa stane víťazom, sa diváci dozvedia v nedeľnom priamom prenose večer na Voyo.

Do finále sa dostali tri páry. Medzi nimi aj Gabča a Pítr. Zdroj: tv markíza/voyo

