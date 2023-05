Na začiatku sa divákom predstavil charmizmatický, inteligentný a pohľadný chirurg Andrej Rosický, ktorého bravúrne hral Tomáš Maštalír. Ten pozval na rande učiteľku na strednej Lauru Kalasovú (Monika Horváthová). Keď sa ráno zobudila, bola presvedčená, že ju Andrej znásilnil. Začal sa kolotoč vyšetrovaní a zháňaní dôkazov. Niektorí boli skalopevne presvedčení, že Laura je obyčajná hysterka a klame, tí druhí hneď tušili, že Rosický nie je žiadne neviniatko. Zvrat nastal v šiestej časti, keď Laura zhromaždila dostatok dôkazov na to, aby ho usvedčila z ohavných činov, no vo väzení neskončil, pretože ho našli zavraždeného.

Diváci si do poslednej epizódy neboli istí, kto z podozrivých klamal najviac. Zdroj: TV Markíza

A začalo nové vyšetrovanie, tentoraz vyšetrovanie vraždy. Prvá podozrivá bola samozrejme Laura. Tá sa však snažila dokázať svoju nevinu. Postupne už boli podozriví takmer všetci. Syn hlavného vyšetrovateľa, partnerka bývalej vyšetrovateľky, syn Andreja Rosického, manžel znásilnenej obete či Rosického kamarát Oliver, ktorého hral Ľuboš Kostelný. A hoci práve on skončil vo väzení, pretože Laura nasmerovala políciu smerom k nemu, Zuzana Fialová jej na konci povedala, že vie, že to spravila ona. A tak tomu aj bolo. Rosického síce zabila v sebaobrane, no na polícii to nenahlásila z toho dôvodu, že im už neverila. Po tomto dramatickom finále sa diváci rozdelili do dvoch táborov.

Počas natáčania Klamstva skončil v studenom jazere. Hoci mala voda iba 12 stupňov, nechcel, aby to zahral jeho dvojník. Zdroj: TV Markíza

,,Mňa extrémne iritovalo, že to spravila ona, ale hádzala to na všetkých iných a ešte ako krútila očami, že sedí Oliver, ale policajtka si aj tak myslí, že to ona - áno, samozrejme v sebaobrane, ale aby to hádzala na každého okrem seba, že zabil Andreja. To ma strašne štvalo," napísala Zuzana. ,,Keby sa priznala, neprišli by kriminalisti na všetky veci okolo Andreja a Olivera," reagovali ďalší. ,,Mala sa priznať, veď to bolo v sebaobrane. Sklamalo ma, že to nechala na nevinnom. Bola predsa tak rozčúlená, že sa na nej vykonalo násilie," pridala sa Eva. ,,Jednoznačne mala ísť do väzenia, je to dvojnásobná vrahyňa, niet o čom. A je jedno, aký mala motív. V žiadnom prípade nemôžme vraždu tolerovať, zakrývať či obhajovať, je to zvrátene. Čiže za mňa mala ísť do väzenia Laura," napísala v návale emócií ďalšia diváčka. ,,Neviem prečo, ale normálne ma sklamala, že to nakoniec bola ona a tvárila sa, že to ostatní. Keď už to bolo v sebaobrane, by nešla hádam do basy za to. Aj tá látka, čo jej dal do fľaše, je dobrý dôkaz proti nemu," zhodnotila Sofia. A čo na tento záver hovoríte vy? Mala skončiť vo väzení Laura?