Momentálne moderujete na RTVS cyklus Slovenský panteón. U divákov máte veľké ohlasy. Posúva vás pozitívna aj negatívna kritika vpred alebo ju vôbec neriešite?

Pozitívna kritika poteší. Na druhej strane priazeň ľudí stojí na vratkých nohách. Jeden deň vás velebia, druhý deň vás pritlčú na kríž. Ideálne je nedať sa vyrušovať ani pochvalami, ani kritikou, napĺňať svoje poslanie a pokúsiť sa robiť zázraky. Ako hovoril sv. František: „Rob, čo je potrebné, urob, čo je možné, a uvidíš, že si dokázal nemožné.“

Kto zo slovenských osobností je pre vás tou najväčšou osobnosťou?

Z tých osobností v Panteóne je to kňaz Anton Srholec. Svedok ťažkých komunistických čias, politický väzeň, celoživotne odsúvaný na perifériu, a pritom stále milujúci a odpúšťajúci človek. Chlap, ktorý dal domov tisícke bezdomovcov. Všetkých poznal po mene. Mal som tú česť stretnúť ho.

Čím na vás zapôsobil?

Schopnosťou odpúšťať. Silným charakterom a nezlomnosťou. Na svoju životnú lásku – kňazstvo – čakal dlhých dvadsať rokov. Desať rokov z toho strávil ako väzeň v Jáchymove, kde v bani ťažil rádioaktívnu rudu. Potom bol stále pod dohľadom Štátnej bezpečnosti. No a v slobodných časoch našiel svoje miesto medzi bezdomovcami. Je to neuveriteľný príbeh.

Slovenský panteón prináša príbehy našich osobností.

Moderovanie je do istej miery komercia a trochu povrchnosť v porovnaní s hĺbavosťou veriacich. Nebije sa to trochu vo vás?

Podľa toho, aké moderovanie. Nie som moderátor, ktorého si pozve firma, aby hádzal frky do publika a dával kvízové otázky. Na to sa nehodím. Väčšinou sa venujem ťažším témam, ktoré majú svoju hĺbku. Život vo viere nemusí mať nejaký extra filozofický rozmer. Dá sa žiť jednoducho, no nemalo by sa žiť povrchne. Aj pustovníci, ktorí odchádzali do ticha púšte, mali najprv plné ústa kvetnatých modlitieb a nakoniec skončili s jednoduchou modlitbou – „Pane zmiluj sa!“. Je to jednoduché, no nie povrchné.

