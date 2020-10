Kráska s najväčšími perami na statku Rebeka Hlavatá (25) sa v 12. sérii Farmy postarala o najväčší škandál. Len pár hodín na to, ako z hry vypadla jej kamarátka Nikol, sa už bozkávala s jej chlapom Heňom. Ako to však v skutočnosti bolo? Čo všetko ľutuje a či sa so svojou sokyňou už stretla, prezradila nám v rozhovore.

Z Farmy si vypadla za dosť nepríjemných okolností. Dokonca si sa nemohla s nikým ani rozlúčiť. Ako si sa cítila?

„Mala som také zmiešané pocity už deň predtým. Nebola som si istá, či sa vrátim. Mala som silný pocit, že pôjdem domov. Dokonca som do duelantskej chatky vyryla ten dátum, aby som tam zanechala posledný odkaz. Keď sme duel vyhrali, veľmi som sa tešila a dosť ma zamrzelo, že pre porušovanie pravidiel to dopadlo tak, ako to dopadlo.“

Sú nejaké veci, ktoré ľutuješ?

„Dala som zo seba všetko, čo som vedela. Síce niektoré veci mohli byť inak, že sme tam boli všetci spolu zavretí denne 24 hodín, udiali sa veci, ktoré sa udiali, ale neľutujem ani jednu.“

Len pár hodín po vypadnutí Nikol sa už Henrich vášnivo bozkával s Rebekou. Zdroj: tv markíza

Neľutuješ ani to, čo sa stalo medzi tebou, Nikol a Heňom?

„Z jednej strany aj áno, hlavne preto, že to bolo veľmi čerstvé, ale oni dobre vedeli, čo tam spolu robia, vedeli, že to ďalej nepôjde, on jej nič nenasľuboval, rovnako ako povedala ona, že nič nesľúbila jemu. To, že to zobrala takto tragicky, tak asi u nej nejaké city prevládali smerom k nemu. Ale Heňo povedal, že od začiatku chcel mňa a nie ju. A jediné, čo z toho celého ľutujem, že sa spomínalo, že mám niekoho vonku, kto ma čaká. Niektorí farmári a aj Nikol vedela, ako to s ním vonku bolo a že ten človek nie je typ na to, aby som s ním mohla stráviť budúcnosť. To ľutujem, že som roztrúbila, že ma niekto vonku čaká. Oni z toho spravili, že mám vonku frajera a že ho vo veľkom podvádzam.“

Takže si slobodná?

„Bola som, som single aj navždy budem (smiech).“

Pokračovanie na ďalšej strane