Jesenná televízna štruktúra je plná nielen nových seriálov, ale pokračuje sa aj v pôvodnej tvorbe. Preto sa diváci môžu tešiť aj na nové časti seriálu Horná Dolná. Všetky doterajšie série si diváci bez Štefana Kožku nevedeli predstaviť. Začiatok 13. série je však, žiaľ, bez neho. Herec minulý rok náhle zomrel, a tvorcovia museli vymyslieť, čo bude ďalej s jeho postavou. Dejovo ho nechceli nahrádzať, pretože jeho postava je nenahraditeľná.

Horná Dolná má u divákov úspech. Zdroj: TV Markíza

„Horná Dolná sa skutočne dojemným momentom navždy rozlúči s postavou zverolekára Jána Chalupku, ktorého nenapodobiteľným spôsobom stvárňoval herec Štefan Kožka,” reagovala nám PR manažérka Markízy Adriana Podobová. Postará sa o to Kožkov seriálový syn Janko Chalupka ml., ktorý sa so starostom Karolom Frlazjom bude rozprávať o kolegovi, ktorý už nie je medzi nami. Prihovárajú sa mu do neba a pripijú si na jeho počesť. Celý diel uvidíte dnes o 20.30 hod. na Markíze.

