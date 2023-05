VEĽKÁ OSLAVA Felixa Slováčka: Prišla manželka Dáda a TRI exmilenky! Túto zostavu musíte VIDIEŤ ×

Saxofonista Felix Slováček v pražskej Lucerne v predstihu oslávil svoje 80. narodeniny. Tie má totiž až 23. mája, no v tom čase bude už Veľká sála Lucerny zavretá pre rekonštrukciu. „Ja tu Lucernu milujem, inde by som nechcel oslavovať,“ prezradil Blesku Felix. No a na veľký žúr dorazila manželka Dáda Patrasová (67) aj jeho exmilenky.