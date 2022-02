Veronika sa stala mamou v septembri 2019. Dievčatku dali meno Sára a život oboch sa zmenil o 180 stupňov. Rodičia sú na svoju dcér-ku mimoriadne hrdí a venujú sa jej maximálne, ako môžu. To potvrdzujú aj ich videá, na ktorých Sárka nemala ešte ani rok a už pomaly rozprávala. A kým Sajfa zarezával v rádiu, Veronika s ňou trávila všetok čas. Do práce sa opäť rozhodla nastúpiť až po roku a pol. Vtedy však prišlo prekvapenie.

Sajfa, Veronika a ich dcérka Sára. Z malého bábätka je však už dvojročná slečna. Zdroj: Instagram

Pred materskou pracovala v Markíze ako redaktorka od roku 2013. Po nej sa však do Záhorskej Bystrice už nevrátila. Prijala ponuku od RTVS a stala sa novou moderátorkou relácie Silná zostava. Premiéru na obrazovkách mala v marci 2021. No a už dnes večer sa jej relácia po krátkej pauze opäť vracia na obrazovky Dvojky. Ale s veľkou zmenou! Veronika bude moderovať s bábätkom v brušku. Ako sme sa dozvedeli, Veronika čaká druhé dieťatko. „Bolo to prekvapenie, ale, samozrejme, veľmi pekné prekvapenie. Tešíme sa, dúfame, že všetko dopadne dobre a že Sára si bude užívať úlohu veľkej sestry minimálne tak, ako si užíva úlohu sesternice,“ potvrdila nám budúca dvojnásobná mamička, ktorá nedávno prekonala covid. Našťastie, bez hocijakých vážnejších príznakov.

Veronika Ostrihoňová len nedávno prekonala covid. Zdroj: Instagram veronikaostrihonova

„Január bol zľahka iný, ako som si predstavovala. Začal sa dobre, na dovolenke. No potom ešte ochorela na dovolenke Sára, nič vážne, a potom (mysliac si, že od nej) ja. PCR testom som doma zistila, že je to covid (edit: self-test v USA bol ešte negatívny). Tak- že po návrate z dovolenky namiesto očakávanej práce prišli dva týždne karantény. Priebeh som mala asi typický omikronový – žiadne vysoké teploty ako pri chrípke, skôr únava a plné dutiny. Vyhla sa mi bolesť hrdla aj zásadné bolesti hlavy. Vďaka, tretia dávka očkovania,“ priznala teraz Ostrihoňová.