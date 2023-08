Hviezdy JOJ-ky si vyhodili z kopýtka! Spoločne si užili veľkú letnú párty pri bazéne, ktorú televízia zorganizovala. A aj keď nikto vo vode neskončil, zábava gradovala do večerných hodín. Kto sa ako ohákol a kto to najviac roztočil?

Aj keď to spočiatku vyzeralo, že príjemné letné teploty dostanú viacerých do bazéna, herci a moderátori sa radšej držali na súši. Párty si užili viaceré hviezdy jojkárskych seriálov a relácií. Mnohí dokonca využili služby veštkyne, ktorá bola hosťom po celý čas k dispozícii. Karty si dali vyložiť Zuzana Mauréry, Jasmina Alagič aj Braňo Deák. „Všetko sa mi do bodky splnilo,“ povedala nám Jasmina, ktorej rovnaká veštkyňa predpovedala budúcnosť aj na minuloročnej párty.

Veľká letná párty televízie JOJ. Zdroj: TONY STEFUNKO

A keďže išlo o letnú párty, chýbať nemohli ani miešané drinky, ktoré si všetci dosýta vychutnávali. Keď sa zotmelo, mnohým hercom bolo už aj do spevu. Taký Juraj Loj však dal radšej prednosť výrobe korálok. O tom, že sa žúrka skutočne vydarila na jednotku, svedčia naše fotografie!