Prestížna televízna anketa OTO má už okrúhlych 20 rokov. No na jej výročie sa organizátori poriadne zapotili. Keďže svet stále bojuje s koronavírusom, prvýkrát v histórii sa prenos vysiela za prísnych bezpečnostných opatrení. A takto to vyzeralo na červenom koberci!

„Vytvorili sme mimoriadne bezpečnostné opatrenia pre naše spoločné podujatie. Preventívne dezinfikujeme špeciálnou profesionálnou technológiou prostredníctvom použitia ozónu cez vzduchotechniku Slovenského národného divadla priestory, v ktorých sa slávnostný galavečer uskutoční. Samozrejme, dodržíme všetky ostatné bezpečnostné nariadenia,“ prezradila nám organizátorka ankety OTO Jana Prágerová. Slávnostným večerom sprevádza Sajfa, ktorý sa prostredníctvom telemosta spája s potenciálnymi víťazmi v Záhorskej Bystrici, keďže markizáci sa rozhodli, že kvôli opatreniam radšej do priestorov Slovenského národného divadla neprídu, ale diváci ich budú vidieť v priestoroch televízie. Pozrite sa, ako to vyzeralo na červenom koberci a ako to hosťom pristalo.

Andrej Bičan s priateľkou. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

