Niekdajšia herečka Zuzana Marošová sa v minulosti zamilovala do mafiána Karola Mella, s ktorým má dvoch synov. Dvojica si dokonca povedala svoje áno, a keďže Mello je dodnes hľadaným zločincom, v minulosti spolu odišli žiť do cudziny. Blondínka však v roku 2017 spravila radikálne rozhodnutie. Od Mella definitívne odišla, so svojimi dvoma synmi Olegom a Marcom Radom sa vrátila na Slovensko a rozviedla sa.



Zuzana Marošová a Richard sú spolu už päť rokov. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Krátko po návrate totiž stretla novú lásku, podnikateľa z Prievidze, Richarda. Dvojica sa na verejnosti spolu neukazovala. Až doteraz. Marošová prišla na otvorenie letnej sezóny do reštaurácie známeho talianskeho šéfkuchára Andrea Enu. A rozhodne neprišla sama. Spoločnosť jej robil partner Richard. „My sme spolu už päť rokov. Stretli sme sa krátko nato, ako som sa vrátila z Belize. Som šťastná, všetko je v poriadku. Myslím si, že to na mne aj vidieť,“ prezradila nám Marošová. Dvojica sa po celý čas výborne zabávala v kruhu ďalších kamarátov. Blondínke to veľmi pristalo a zamilovanosťou a pribúdajúcimi rokmi akoby ešte viac rozkvitla.



Na akcii sa to hemžilo aj ďalšími známymi tvárami. Kvalitné víno a talianske špeciality si prišli vychutnať aj tatušo z Oteckov Marek Fašiang so snúbenicou Terezou a s ich rozkošnou dcérkou Olíviou. Neskôr sa k nim pripojil herec Braňo Deák. V ultra mini ružovej sukničke dráždila pánov súťažiaca z Let‘s Dance Aicha a odvážny flitrovaný overal nahodila bývalá priateľka Juraja Drobu Lucia.