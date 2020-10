Pri celoplošnom testovaní budú asistovať Ozbrojené sily SR, ktoré túto operáciu s názvom „Spoločná zodpovednosť“pripravia. Dve testovania sa uskutočnia počas Dušičiek a keďže hlavné ohniská nákazy sú na Orave a v oblasti Bardejova, vláda sa v týchto oblastiach rozhodla prvé testovanie uskutočniť už počas tohto víkendu. Na brífingu to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď.

Hlavná časť testovania prebehne v dňoch od 30. októbra do 1. novembra 2020 (Dušičkový víkend) a v dňoch od 6. až 8. novembra 2020. Zároveň však ministerstvo obrany dáva do pozornosti, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním, teda nie preškolení vojaci. Na testovanie má byť určených asi 8 000 zložiek armády. Budú im pomáhať policajti, hasiči i zdravotníci. Minister Naď dúfa, že jedna z najväčších operácii na Slovensku prebehne bez väčších problémov.

Igor Matovič Zdroj: TASR, Dano Veselský

Testovanie je zatiaľ dobrovoľné, hoci za neúčasť môže hroziť karanténa, ako sa rozhodlo v utorok. Odporúča sa, aby naň išli všetci. Mnohí ľudia však stále váhajú. Odrádza ich najmä to, že po odobratí vzoriek sa občania presunú do priestoru, kde počkajú na výsledok, ktorý bude k dispozícii cca o 20 minút.

Zlatica Švajdová Puškárová. „Pandémia, to sú aj preteky o čas. Proti vírusu zatiaľ nemáme žiadnu účinnú vakcínu. Plošné testovanie nás môže akoby vrátiť v čase, vďaka čomu sa pribrzdí nárast nakazených. Skúsme to spolu ako krajina. Ja určite pôjdem, pretože nič nerobiť, iba čakať, kritizovať a nadávať, nám rozhodne nepomôže. Je to politické rozhodnutie. Ja som za dobrovoľné riešenie s tým, že verím, že ľudia to skúsia."

Matovič dokonca vyhlásil, že tí, čo sa neprídu dať otestovať, budú akoby sankciovaní a mali by dostať iba základnú zdravotnú starostlivosť.

Vo veľkej ankete sme oslovili viaceré celebrity, z ktorých väčšina je rozhodnutá, že sa pôjde dať testovať. Presvedčená je o tom Švajdová Puškárová, Ján Koleník, manželia Vinczeovci či moderátorka Soňa Müllerová. Viacerí si však nevedia predstaviť, ako to celé bude logisticky zvládnuté.