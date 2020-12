Na milostný farmársky trojuholník sa ešte stále nezabudlo. Henrich to najprv ťahal s Nikol Fridrichovou, s ktorou mal dokonca pred kamerami aj sex, no keď vypadla, ešte v ten večer skončil v náručí Rebeky. Paradoxom bolo, že obe krásky v hre držali spolu a boli veľké kamarátky. Keď Nikol vtedy v Chalúpke zbadala ich veľkú zradu, vykopala vojnovú sekeru. Keď obe zo šou vypadli, prostredníctvom sociálnej siete si posielajú nenávistné odkazy. Aj preto bude pre divákov o to viac zaujímavé, dívať sa na obe v semifinálovom kole.

Keď sa Evelyn opýta Rebeky, ako sa má, Nikol začne hádzať grimasy a naznačovať, že ju napína. ,,Nikol, takú zvláštnu tvár si robila, chcem sa opýtať, či je všetko okej?“ zisťovala okamžite Evelyn. ,,Nie, nie, všetko je v poriadku,“ reagovala ironicky Nikol.

Heňo spraví niečo, čo nikto čakať nebude. Zdroj: TV Markíza



Keď následne vstúpil do arény jeden zo semifinalistov Heňo a dostal možnosť povedať, prečo práve on si zaslúži ísť do finále, obe dievčatá šokoval. ,,Ja by som chcel túto chvíľku využiť na to, aby som sa ospravedlnil ľuďom, ktorým som tu ublížil. Je mi to zo srdca ľúto a nečakám, že mi odpustíte, ale chcem, aby ste to vedeli,“ úprimne sa vyznal z citov Henrich a v tej sekunde sa na tvári Nikol konečne zjavil úsmev. Kto sa dostane do finále, uvidíte už dnes večer na Markíze.

Mohlo by vás zaujímať: