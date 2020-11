Menzelová šokovala celú českú verejnosť priznaním, že ešte kým žil jej manžel Jiří Menzel stihla porodiť tretie dieťa. Pôrod i samotného potomka však rok aj pol tajila. Prečo? „Išlo mi predevšetkým o súkromie a pokoj. Celé tie tri roky som sa starala o Jiřího. K tomu som potrebovala súkromie, aby som mu mohla dopriať všetko potrebné. Nechcela som v tejto zložitej situácii riešiť narodenie potomka, do ktorého nikoho nič nie je. Bolo mi jasné, že keby ľudia rozoberali moje tehotenstvo, tak by nám to veľa pokoja neprineslo," prezradila v exkluzívnom rozhovore pre český Blesk Menzelová. „Jirka bol prvý, ktorý ma hladkal po brušku a hneď jasne povedal, že to bude chlapec. Nemohol sa ho dočkať a veľmi sa na neho tešil,"hovorí Olga, ktorá však svoje tretie dieťa porodila tajne v zahraničí.

Jiří Menzel zomrel v septembri tohto roku. Zdroj: Olga Menzelová / Facebook

„Vedela som, že pokiaľ budem chcieť mať na pôrod pokoj, tak to u nás nepôjde. A ak som to chcela udržať v tajnosti, tak mi nič iné nezostávalo. Rozhodla som sa pre pôrod na Mallorke, kde je náš druhý domov. Žije tam aj krstná dcéry Aničky a máme tam veľa dobrých kamarátov. To bol jeden z dôvodov rodiť práve tam. Napriek tomu, že nie som žiadna pankerka, tak zo všetkých uhlov pohľadu vyšla najlepšie možnosť domáceho pôrodu. Bolo to v domčeku na samote. Bol pri tom španielsky pôrodník a všetko dobre dopadlo. Ale bola by som rada, aby ženy vedeli, že rozhodne nie som jednou z tých, ktoré propagujú a odporúčajú domáce pôrody. To, že to dopadlo dobre u mňa, neznamená, že to dopadne dobre aj u nich," prezradila vdova Olga, ktorá bábätko po pôrode doslova prepašovala naspäť do Čiech.

"Išla som autom, celkom skoro po pôrode. Kvôli Jiřímu som nemohla a ani nechcela zostať dlho na Mallorke. Vyviezla som ho bez pasu a tŕpla strachom, že bude nejaký prúser, keď nás zastaví kontrola. Na jeho pas by som musela čakať tri mesiace a to som si nemohla dovoliť. Tak som išla bez jeho dokladov a tie som potom vybavila v Čechách. Najväčší strach som mala, keď sme išli autom na trajekt, kde bola pri vjazde kontrola. Tam som Albíska zakryla dekou. Tŕpla som, že ma budú mať za únoscu, ale mala som so sebou papiere o pôrode," šokuje blondínka, ktorá má tri deti s tromi rôznymi mužmi.