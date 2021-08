Deň 18. august zmenil Magde od základov život. Jej manžel Milan Lasica zomrel na javisku počas výročného koncertu Hot Serenaders. Tri dni na to sa konal tajný pohreb a týždeň po ňom sa už Vášáryová musela vrátiť do pracovného kolotoča. Odišla do Brna na akciu spolku Živena, ktorého je prezidentkou.

Slovensko prišlo v Milanovi Lasicovi o jedného z najvýznamnejších umelcov. Zdroj: archív

A hoci je bolesť zo straty manžela ešte stále čerstvá, začiatkom augusta musela absolvovať ďalšiu smutnú udalosť. Zúčastnila sa spomienkovej rozlúčky s pani Jolanou Šamovou († 89), ktorá bola dlhoročnou predsedníčkou Živeny. Síce pani Šamová zomrela už v januári, blízki jej usporiadali spomienkovú rozlúčku až teraz. „Dnes (pozn. red. 6. 8.) sa náš MO Živeny, predsedníčka spolku Magda Vášáryová, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a rodina stretla na spomienkovej rozlúčke s Jolkou Šamovou. Česť jej pamiatke!,” objavilo sa na sociálnej sieti Vášáryovej.