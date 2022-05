Jedna z našich najväčších osobností, Milan Lasica († 81), zomrel 18. júla 2021. Jeho odchod bol doslova ikonický. Na javisku milovaného Divadla L+S odspieval pieseň Ja som optimista, stihol famózny potlesk a vtedy mu vypovedalo srdce. Necelý rok od jeho smrti sa vdova Magda Vášáryová (73) rozhodla pre radikálny krok. Ich obrovský byt v bratislavskom Starom Meste ponúka na predaj.

„Realitná kancelária ponúka na predaj unikátny veľkometrážny 5-izbový byt v tehlovom bytovom dome z 30. rokov na ulici Dostojevského rad. Byt zaberá celé poschodie bytového domu. Interiér prešiel v rokoch 2005 a 2010 kompletnou renováciou vrátane výmeny rozvodov. Ide o reprezentatívny staromestský byt s 3,2 metra vysokými stropmi,” znie časť inzerátu na stránke známej realitnej kancelárie. Úžitková plocha bytu má kráľovských 201,75 m² a prislúcha k nemu aj pivnica. Majiteľka Magda Vášáryová ho ponúka za 950 000 eur. Keď sme túto ponuku poslali dlhoročnému realitnému maklérovi, sám usúdil, že s predajom bude mať nemalé problémy. „Ulica Dostojevského rad je dosť hlučná, takže predať to nebude ľahké a pri takej metráži cca 200 m² pýtať si 4 709 eur/m² je možno len snom. Bratislavské historické centrum sa vždy bralo a bude brať ako dobrá investícia, aj keď v tomto prípade je tá cena až príliš vysoká," povedal nám.

A zhodli sa na tom aj ľudia, ktorým sa z tejto astronomickej sumy doslova zatočila hlava. Niektorí si však nedávali servítku pred ústa a na herečke si poriadne zgustli. ,,Dostali v 90. rokoch ako štátny, aby mal pán manžel blízko do divadla. Lacno potom odkúpili do osobného vlastníctva a teraz draho predáva. No čo už, neušlo sa každému. Existuje zoznam, komu takto Staré Mesto poprideľovalo byty, aj keď tvrdilo, že už žiadne nemá," ozval sa čitateľ Peter. ,,Majú tam až dva byty v tomto bytovom dome bez výťahu, tak jeden predá," ozval sa ďalší čitateľ a následne sa rozprúdila vášnivá debata. ,,A môžu vedieť Slováci za koľko peňazí ho kedysi kúpili?" ,,Za symbolickú sumu podľa zákona, ktorý dnes už nemá účinnosť," reagovali ďalší. ,,Toľko stojí aj byt v Zürichu, a to tu ľudia zarobia päťkrát viac," hromžia ľudia.

,,Magda vlastní ešte taký istý byt o dve poschodia vyššie," ozvala sa pani Katarína. ,,Lasicovci bývali na druhom poschodí, na treťom býval Dušan Jamrich, na 4. poschodí býval jeden vdovec s dcérou a potom sa odpredala povala a urobil si tam veľký apartmán režisér Jozef Slovák," kopili sa komentáre obyvateľov Bratislavy. ,,Áno , v tom trojizbovom byte som bývala aj ja - pred tým vdovcom, tiež členom rodiny. Byt bol zanedlho predaný pánovi Lasicovi na jeho žiadosť. Byty - neviem , či všetky - boli prerobené kancelárie a byt na piatom poschodí - prerobená povala," vysvetlila pani Jana.

Obrovská kauza s prideľovaním bytov prepukla po tom, čo sa verejnosť pred rokmi dozvedela, že mestská časť prideľovala byty svojim zamestnancom. Keď však zverejnila zoznam, komu predávala byty za veľmi výhodných podmienok, ukázalo sa vtedy, že k bytom prišli aj vrcholoví politici. Okrem niekdajšieho ministra dopravy Jána Figeľa sa k nehnuteľnosti dostali aj niekdajší minister financií Ivan Mikloš či bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Zo zoznamov však vyplývalo, že k bytom sa dostali aj politici SNS. V roku 1992 dostal byt aj Jozef Prokeš a v roku 1995 aj štátny tajomník národniarov Vladimír Čečot. V roku 1993 sa k bytu za výhodných podmienok dostal aj vtedajší predseda SDĽ Peter Weiss. V jednom z najkrajších domov neďaleko prezidentského paláca dostal byt exprimátor Peter Kresánek. Zaujímavé bolo aj to, že na zozname ľudí, ktorým mestská časť pridelila byty, figurovali aj tváre zo šoubiznisu. Takto napríklad dostali byty v úzkom centre mesta aj herci Peter Kočiš, Milan Lasica, Juraj Kukura, Ján Kroner, herečka Zuzana Mauréry či režisér Juraj Nvota. Úspešnú žiadosť podal aj Braňo Kostka, neskôr partner Zdenky Studenkovej, alebo spevák Peter Lipa, ktorý dostal byt neďaleko ministerstva práce. A takto to vtedy vysvetľoval dnes už zosnulý humorista. „My sme bývali 12 rokov v Karlovej Vsi, výmenou sme sa dostali do Starého Mesta. Byt sme zrekonštruovali na vlastné náklady, bolo to dosť veľa peňazí a to pritom bol ešte štátny byt. Neskôr sme ho odkúpili. Do Starého Mesta sme sa tešili, pre moje povolanie bolo bývanie v Karlovke dosť nepohodlné," takto to vtedy okomentoval Milan Lasica († 81).