Od smrti milovanej manželky Andrejky († 47) sa spevák úplne stiahol. Nevychádzal takmer z domu, neozýval sa známym a v kontakte s ním bola iba dcéra a módna návrhárka Daniela Kralevich, ktorá sa o neho starala a nosila mu jedlo. Blízki priatelia a rodina sa o Weitera strachovali najmä pre jeho zlý zdravotný stav.

Už niekoľko rokov má vážne problémy so srdcom. A po smrti manželky sa ich obavy ešte znásobili a boli úplne na mieste. S užialeným vdovcom začalo byť zle. Začiatkom septembra speváka odviezla sanitka do ružinovskej nemocnice pre problémy so žalúdkom. Otto však naďalej takmer s nikým nekomunikoval. Dôvodom bolo aj to, že pri sebe niekoľko týždňov nemal telefón. Tento týždeň nám však predsa len dvihol.

Otto Weiter a Daniela Kralevich pri hrob jeho zosnulej manželky. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

„Ešte nie som doma, stále som so žalúdkom v nemocnici. Cítim sa však dobre. Nosia mi veci, ktoré potrebujem, ale nie je toho veľa. Všetko, čo potrebujem, tu mám. Najväčšiu oporu mám v bratovi Jankovi (pozn red. brat jeho manželky Andrey),“ reagoval na úvod sklesnutý Otto, ktorý povestný životný optimizmus stratil. Keďže sa ďalej nechcel rozprávať o svojom zdravotnom stave, zaujímalo nás, ako zvláda takú dlhú hospitalizáciu, keďže je ešte stále v nemocnici.

„Píšem knihu. Píšem o ľuďoch, ktorí môžu z výšky padnúť až na úplne dno. Ako napríklad architekt, ktorý bol vynikajúci, sa zrazu sa zbláznil a bác. Je úplne mimo. Proste píšem životné príbehy rôznych ľudí, čo sa tu dozvedám v nemocnici,“ priznal Weiter, ktorý sa po smutnom období konečne v niečom našiel. „Postupne si to spisujem a chcem z toho spraviť knihu, ktorá by mohla vyjsť tak za pol či trištvrte roka. Dovtedy chcem dávať materiály dokopy. Niektoré sa píšu veľmi dobre. Musíte hlavne vedieť, či je to pravda, alebo či je to výmysel. Chcem písať najmä pády a vzkriesenia ľudí, čo všetko sa normálnym ľuďom a nie bláznom môže stať. Raz si hore, raz si dole,“dodal spevák s tým, že ešte sám nevie, ako dlho bude hospitalizovaný.