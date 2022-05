Náhla smrť milovanej Popelky Libušky Šafránkovej v júni minulého roka všetkých šokovala. Posledné roky totiž nikto poriadne nevedel, ako na tom herečka zdravotne vlastne je. S tým, že sa jej stav rapídne horší, bola podľa slov jej kamarátky zmierená. No keď odchádzala na operáciu, nikomu by ani len nenapadlo, že domov sa už nevráti. S jej smrťou sa manžel Josef Abrhám nezmieril. Keď ho vtedy ľudia zbadali na pohrebe, pohľad na zrúteného vdovca trhal srdce.

Posledná rozlúčka s milovanou Popelkou sa konala koncom júna 2021. Vtedy vôbec nebolo jasné, či dorazí aj utrápený vdovec Josef Abrhám, keďže už v tej dobe bol na tom zdravotne veľmi zle. Herec sa však napokon v kostole sv. Anežky na Spořilově objavil. Do kostola ho však museli doviezť na invalidnom vozíku. Pohľad na utrápeného herca však trhal srdce. Bolo na ňom vidieť, že zo smrti svojej milovanje Libušky, s ktorou žil 45 rokov, je absolútne zdrvený a taktiež ho ničí aj choroba. Viacerí jeho priatelia a najmä jeho dlhoročný kamarát Jan Kačer sa v tom čase vyjadrili, že je na tom veľmi zle. „Pepík má problémy neurologického charakteru. Je to s ním vážne. Vyzerá to tak, že už si asi nikdy nezahrá," povedal ešte pred smrťou Libušky v českom Blesku Kačer.

Omša a pohreb legendárnej Popolušky Libuše Šafránkovej v rodnej dedine Šlapanice. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Abrhám sa na verejnosti pred pohrebom neukázal dlhé mesiace. Keď ho ľudia na rozlúčke zbadali, takmer ho nespoznali. Bol vychudnutý, mal prepadnuté líca a po celý čas mal neprítomný a smutný pohľad. Bolo jasné, že smrť manželky ho neskutočne zlomila a k tomu ho trápili aj vážne zdravotné problémy. Žene svojho života, s ktorou tvoril jeden z najstabilnejších párov českého šoubiznisu, smútiaci vdovec poslal tajný odkaz na smútočnom venci, ktorý bol umiestnený na čestnej pozícii priamo pred rakvou: "Veľmi mi chýbaš," bolo napísané na stuhe. Jednoduché tri slová, ktoré vyjadrili všetko, čo vdovec prežíval.

Veniec od milovaného manžela Josefa Abrháma. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Týždeň na to, po rozlúčke v Prahe, sa 2. júla 2021 konal pohreb v herečkinej rodnej dedine Šlapanice. Tesne pred 18. hodinou doviezli do kostola aj zničeného vdovca Josefa Abrháma. Hercovi muselo s pohybom pomáhať niekoľko ľudí, ale na chvíľu sa zaobišiel bez inak dôležitého vozíčka, čo sa pred týždňom na rozlúčke nestalo. O 19. 15 hod. sa skončila omša, smútoční hostia vyšli z kostola a smerovali k rodinnej hrobke. Zdrvený vdovec Josef Abrhám sa naposledy lúčil aj s rodinou pohľadom na posledné miesto odpočinku milovanej Libušky. Pri hrobe hrala pesnička z kultovej Popelky od Ivety Bartošovej "Tri oriešky pre Popolušku". Sestra Miroslava sa na chvíľu usmiala a pozrela smerom hore do neba. Tieto momenty doslova trhali srdce. A odvtedy vdovca nikto nevidel.

Po pohrebe Popelky si ho k sebe domov nasťahoval ich jediný syn Josef, ktorý so svojou manželkou a s deťmi žije na Morave. Zo začiatku to vyzeralo len na prechodné obdobie a všetci verili, že sa herec dá dokopy a potom sa vráti do svojho domu aj s opatrovateľkou. K tomu však nedošlo. Abrhám svoju vilu na pražských Záběhliciach v hodnote niekoľkých miliónov českých korún prepísal na syna Josefa. Hercova nevesta Ľudmila priznala, že Abrhám bol u nich doma spokojný a nič mu nechýbalo. Herec svoju manželku prežil o 11 mesiacov. S Libuškou sú už spolu v hereckom nebi. Smutnú správu českému Blesku potvrdil jeho kamarát Jan Kačer (85). „Veľmi rád vám k Pepikovi niečo poviem. Teraz ale, prosím vás, nie. Ja som sa z toho ešte nespamätal. Nie som schopný. Je to pre mňa obrovská rana.“

