V polovici 80. rokov sa Marie rozviedla so svojím prvým mužom, hudobníkom Vlastimilom Kučajom († 56). Stala sa tak extrémne vyťaženou a slobodnou matkou. Bola pod obrovským tlakom. „Začala som zabúdať notoricky známe texty, mala som strašnú trému,“ zverila sa speváčka v relácii 7 pádov Honzy Dědka.

Marie Rottrová s manželom. Zdroj: Archív Marie Rottrovej

„Bola som hrozne unavená, vyhorená. Mala som dva koncerty denne. Hovorila som si, že musím prestať. Zrazu sa to tak zomlelo. Totálny syndróm vyhorenia,“ priznala Rottrová, ktorá následne skončila v nemocnici so žalúdočnými vredmi. Speváčka neskôr odišla do Nemecka a na 5 rokov sa stiahla do úzadia. Dnes vystupuje príležitostne a najväčšiu radosť jej robí rodina.