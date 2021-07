Rozhodnutie Otta Weitera organizovať bazár, na ktorom predával oblečenie po zosnulej manželke, mnohí vnímali veľmi negatívne. A to napriek tomu, že spevák všetky zarobené peniaze venoval chorým deťom na onkológii. Napriek tomu do domu kultúry, kde sa akcia konala, dorazila uplynulý štvrtok kopa žien, ktoré sa horlivo prehrabávali v regáloch a kupovali, čo videli. Na vešiakoch viseli aj luxusné spoločenské šaty, ktoré mali na sebe ešte visačky, ale aj kožuchy, blúzky, kožené bundy, topánky či šperky.

Charitatívny bazár Otta Weitera z vecí po jeho zosnulej manželke v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Na snímke Otto Weiter. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Sú tu ľudia z Česka, z východu, z Trebišova, z Košíc. Niektorí si dokonca objednali hotel, aby sem mohli prísť. Veľmi im ďakujem, že prišli. Čo sa týka cien, pohybujú sa od 1 eura, ale ponúkame aj drahé šaty za výhodné ceny. Takmer polovica vecí je ešte s visačkami, čo mala Andrejka nakúpené a nemala to oblečené ani raz. Nám nejde o to, aby sa to predalo, nám ide o to, aby sme pomohli, a preto sme sa spojili s nadáciou. Detičkám na onkológii odovzdáme všetky peniaze do posledného centa. Toto Andrejka chcela vždy, no nedožila sa toho. Všetko, čo bolo naše – šperky, topánky, blúzky, nohavice, doplnky – je tu. Jeden obchod by sme z toho mohli urobiť. Bol by som rád, keby ľudia pochopili tú myšlienku a najmä to, o čo mi ide,“ viackrát dôrazne vysvetlil Otto, ktorého prišli podporiť Eva Máziková, Jadranka, Noro Mészároš či Barbora Balúchová.

Veľkým prekvapením však bolo, keď prišiel obľúbený komik Fero Joke. Ten sa postavil na stranu Weitera a jeho myšlienku verejne podporil. „Ja som tu za organizáciu Deti s rakovinou, lebo s nimi spolupracujem už roky. Dlho sme spolu neboli pre koronu. V stredu som mal ísť na onkológiu, len sa mi to nepodarilo, tak som dnes prišiel sem. Charitatívne akcie pre deti sú veľmi potrebné. Neziskový sektor je veľmi poddimenzovaný pre situáciu, aká tu je v štáte a v zdravotníctve. Treba najmä, aby sa takýmto akciám darilo. Nič som si tu nekúpil, lebo sú to dámske veci, ale veľmi rád niečo niekomu predám,” reagoval Fero.

Prečítajte si tiež: