Senát v apríli 2017 uznal Sergeja Kucherenka vinného z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Odsúdili ho na 11 rokov vo väzení so stredným stupňom stráženia. Bývalému manželovi Silvie Kucherenko hrozilo 10 až 15 rokov za mrežami, senát mu nakoniec naparil jedenásť. „Som nevinný,“ uviedol vtedy pred súdom ukrajinský podnikateľ, ktorého prišla na pojednávanie podporiť aj známa modelka.

Sergej Kucherenko sedí už niekoľko rokov v base. Zdroj: Tony Stefunko

A tá, keď sa v stredu dozvedela, že Juraj Hossu mieri predčasne na slobodu, takmer skolabovala. Väzňa prepustil súd na slobodu na základe návrhu riaditeľa väznice. Prokurátor konštatoval, že boli splnené formálne i materiálne podmienky na jeho prepustenie. ,,No tak nedá sa mi nevyjadriť k tejto téme, keď bol prepustený človek, ktorý dokopal a vedome zabil chlapca na ulici a ja to porovnávam s prípadom, keď môj manžel dostal exemplárny trest. Ten istý riaditeľ, ktorý ho z väznice prepustil, požiadal o prepustenie, čo Sergeja nechce pustiť! A ani na vychádzky ani na nič! Ten istý riaditeľ vraj požiadal o prepustenie toho vraha na slobodu. Pretože riaditeľ väznice môže požiadať za dobré správanie. Môj manžel má niekoľko pochvál plus dostal pochvalu za záchranu života vo väznici! Zachránil človeka, aby sa nezabil. Môj exmanžel! A oni ho nechcú pustiť ani na vychádzky! Ja už ticho nebudem!" vyjadrila sa Silvia na Instagrame.

Na snímke je prepustenie Juraja Hossua z väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou. Filipínca Henryho dobil na smrť. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

,,Ešte chcem povedať, že Sergej nemal nikdy žiadny priestupok, má niekoľko pochvál, má vzorné správanie, môžete si to zistiť, za sedem rokov len samé pochvaly vo väznici, takže... Aký je problém?" rozčuľuje sa Kucherenko. ,,Vraj tento arogantný debilek má rodinu, s ktorou žil usporiadane. Ty chu* primitívny! Zabil si chlapca, ktorý tiež žil usporiadane a bránil dievčatá a stál ho to život! A takú sviňu pustí sudca von po pár rokoch? Sergej žil ako, ty dement? Nepohol sa od rodiny! Kŕmil malého po nociach, 7 rokov každý mesiac chodí malý chlapec za otcom do basy!" hromží Silvia. ,,Mama mi vraví, nič nepíš, lebo ti ten dement ešte niečo spraví. Všetko je možné, konexie evidentne má dobré, keď môže byť von za tri roky za vraždu. Ale ticho nebudem! Už si to všimli aj zahraničné médiá. Tu sa niekto sfetuje a je mu prepáčené? Tu nejde len o Sergeja, ale na tom to viem najlepšie poukázať, ako to na Slovensku NEfunguje!" dodáva.